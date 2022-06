Jalgaon : महामार्गावर खडीचे साम्रज्य

By

जळगाव : राष्ट्रीय महामार्गावरील (National Highway) नशिराबाद उड्डापुलाजवळ खडी पसरली आहे. जणू तेथे कोणी दगडफेक केली असावी, अशा पद्धतीने खडी पडली आहे. (jalgaon road in bad condition being Dangerous for drivers Jalgaon News)

पसरलेल्या खडीमुळे वाहनांना मोठा अपघात होण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्याकडे महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी, कंत्राटदाराचे लक्ष नाही. हे अधिकारी याठिकाणी मोठ्या अपघाताची वाट पाहात आहेत का, असा प्रश्‍न वाहनधारकांना पडला आहे.

