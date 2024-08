SAKAL Impact : तीर्थस्थानांची शासकीय दप्तरी होणार नोंद; ‘सकाळ’ महानुभाव स्थान महात्म्य अभियानाची फलश्रुती

SAKAL Impact : ‘सकाळ’च्या विदर्भ आवृत्तीतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या ‘सकाळ’ महानुभाव स्थान महात्म्य अभियानाच्या पाठपुराव्यामुळे राज्यातील महानुभाव तीर्थस्थानाचे जतन, संवर्धन व्हावे व तेथे मूलभूत सुविधा मिळण्याच्या दृष्टीने तीर्थस्थानाची शासकीय दप्तरी नोंद व्हावी, यासाठी शासनाला निवेदन देण्यात आले होते. त्याची दखल घेऊन राज्य शासनाने गुरुवारी (ता. २८) यासंबंधीचा आदेश काढला असून, राज्यातील सोळा जिल्ह्यांतील या तीर्थस्थानांची शासनदरबारी नोंद होणार आहे. (Pilgrims will be recorded in government register)