Jalgaon Encroachment : भंगार बाजारानंतर ट्रान्स्पोर्टनगरवरही मनपाची नजर? ;मोक्याच्या जागा ताब्यात घेण्याची मोहीम; सामाजिक संस्थांना दिलेल्या जागांवर कारवाईचे संकेत

जळगाव : शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या महापालिकेच्या मालकीच्या जागा पुन्हा ताब्यात घेण्याच्या हालचालींना आता वेग येण्याची चिन्हे आहेत. अंजिठा चौफुलीजवळील भंगार बाजारातील अतिक्रमित दुकाने बुधवारी हटवून सुमारे सव्वा ते दीड एकर जागा पंचनामा करून महापालिकेने ताब्यात घेतली. त्या परिसरातील प्रचलित व्यावसायिक दरानुसार या जागेचे मूल्य सुमारे ७० ते ९० कोटी रुपये असल्याची माहिती समोर आली आहे. या कारवाईनंतर आता महामार्गालगतची महापालिकेच्या मालकीची ट्रान्स्पोर्ट नगरची जागाही चर्चेत आली असून, तीही ताब्यात घेण्याच्या दिशेने महापालिका पुढे जाण्याची शक्यता आहे..विशेष म्हणजे, हा केवळ अतिक्रमण हटविण्याचा विषय नसून महापालिकेच्या मालकीच्या मोक्याच्या जागांचा वर्षानुवर्षे झालेला वापर, त्यातून मिळणारे अत्यल्प उत्पन्न आणि भविष्यात निर्माण होणारी महसुलाची क्षमता याकडे पाहण्याची वेळ या कारवाईमुळे आली आहे. त्यामुळे भंगार बाजारावरील कारवाई ही केवळ एका बाजारापुरती मर्यादित राहते की त्यानंतर ट्रान्सपोर्ट नगरसह इतर मोक्याच्या जागांवरही महापालिका आपला ताबा आणि मालकी हक्क प्रभावीपणे प्रस्थापित करते, याकडे आता जळगावकरांचे लक्ष लागले आहे..९९ वर्षांचा ठराव; २०२१ मध्ये झाला रद्दअंजिठा चौफुली हा जळगाव शहराचा महत्त्वाचा प्रवेशबिंदू. याच ठिकाणी महापालिकेच्या मालकीची सुमारे सव्वा ते दीड एकर जागा आहे. तत्कालीन नगरपालिकेने सभेत ठराव करून भंगार व्यावसायिकांचे स्थलांतर या जागेवर केले होते. व्यावसायिकांना येथे व्यवसाय करण्यासाठी तब्बल ९९ वर्षांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, शहराच्या मध्यवर्ती आणि मोक्याच्या ठिकाणी असलेली एवढी मोठी जागा दीर्घकाळासाठी देण्यात आल्याने भविष्यात महापालिकेच्या मालकी हक्कासंदर्भात कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ नयेत, यासाठी २०२१ मध्ये महासभेने हा ठराव रद्द केला. त्यामुळे या जागेवरील पुढील वापराचा प्रश्नही महापालिकेसमोर होता. याशिवाय, या जागेतून भंगार व्यावसायिकांकडून तत्कालीन नगरपालिकेने निश्चित केलेल्या दरानुसार मिळणारे उत्पन्नही जागेच्या संभाव्य व्यावसायिक मूल्याच्या तुलनेत अत्यल्प होते. त्यामुळे महापालिकेची मौल्यवान जमीन, मात्र त्या तुलनेत कमी उत्पन्न, अशी स्थिती निर्माण झाली होती..जमीन’ की ‘महसुलाचा स्रोत’?महापालिकेच्या मालकीच्या अनेक जागा शहरातील महत्त्वाच्या ठिकाणी आहेत. मात्र, या जागांचा व्यावसायिकदृष्ट्या प्रभावी वापर न झाल्याने अपेक्षित उत्पन्न महापालिकेला मिळत नसल्याचा मुद्दा सातत्याने चर्चेत राहिला आहे. भंगार बाजाराची सुमारे ९० कोटी रुपयांची संभाव्य बाजारमूल्याची जागा ताब्यात घेण्याची कारवाई झाल्यानंतर या प्रश्नाला पुन्हा महत्त्व आले आहे. महापालिकेच्या मालकीच्या जागा केवळ ताब्यात ठेवण्याऐवजी त्यांचे मूल्यांकन, कायदेशीर स्थिती, वापराची मुदत आणि महसूल क्षमता तपासून त्यांचा नियोजनबद्ध वापर केला, तर महापालिकेच्या उत्पन्नात मोठी भर पडू शकते.मनपा अन्य जागाही घेणार ताब्यात?बुधवारी झालेल्या कारवाईत व्यावसायिकांनी केलेली अतिक्रमित बांधकामे हटविण्यात आली. त्यानंतर जागेचा पंचनामा करून ती महापालिकेने ताब्यात घेतली. या कारवाईनंतर आता महापालिकेच्या मालकीच्या इतर जागांबाबतही प्रशासन कोणती भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.