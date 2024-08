Jalgaon News : ‘मुख्यमंत्री सुंदर शाळा’ अभियानाचा राज्यात 5 पासून दुसरा टप्पा

ॲड बाळकृष्ण पाटील : सकाळ वृत्तसेवा

Jalgaon News : राज्यात ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ अभियानाचा पहिला टप्पा राबवला गेला. त्यात प्रथम, द्वितीय व तृतीय आलेल्या शाळांना बक्षिसांचे वितरणही झाले. पहिल्या टप्प्यातील विविध उपक्रमात राज्यातील सुमारे दोन कोटी विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. काही उपक्रमांची नोंद गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्येही झाली आहे. आता या अभियानाचा दुसरा टप्पा राज्यात राबविण्यात येणार असून, ५ ऑगस्टपासून ते ४ सप्टेंबरपर्यंत त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. ( Second phase of cm sundar shala campaign in state )