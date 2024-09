Jalgaon Gold Silver Rate Hike : बापरे! चांदी पोचली 91 हजारांवर; सोन्याच्या दरातही आठशेची वाढ

जळगाव : सोने, चांदी बाजार गेल्या दोन दिवसांपासून तेजीत आहे. सोन्याने शनिवारी (ता. १४) प्रतिदहा ग्रॅमला ७६ हजार ३२३ (जीएसटीसह) टप्पा गाठला, तर चांदीही प्रती तिकिलो ९१ हजार २५८ पर्यंत (जीएसटीसह) पोचली आहे. सोन्याच्या दरात आठशेची, तर चांदीच्या दरात अकराशे रुपयांची वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडी व येत्या काही दिवसांत बॅंकांचे व्याजदर कमी होण्याचे संकेत आहेत. (Silver has reached 91 thousand price of gold has also increased by eight hundred )