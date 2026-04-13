जळगाव - मागील दोन दिवसांपासून तापमानाचा पारा हळूहळू वाढू लागला आहे. यात आज तापमानाने ४० अंश सेल्सिअसचा टप्पा ओलांडत ४१ अंश सेल्सीअसवर पोहोचला असून, उष्णतेची तीव्र लाट जाणवू लागली आहे. सकाळपासूनच उन्हाचा चटका वाढत असून, दुपारच्या वेळी उकाडा असह्य होत आहे..दोन आठवड्यांपूर्वी झालेल्या अवकाळी पावसानंतर तापमानात घसरण झाली होती. त्यानंतर मात्र, पुन्हा तापमानात वाढ होऊ लागली असून, हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार पुढील काही दिवस तापमानात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. आता मागील दोन दिवसांपासून तापमानाची वाटचाल चाळीशीकडे जात असताना आज रविवारी (ता.१२) जळगावातील तापमान ४१ अंश सेल्सीअसवर पोहोचले आहे..त्यामुळे उष्णतेची झळ अधिक जाणवत आहे. शनिवारी (ता.११) जळगावातील तापमानाचा पारा ४० अंशांवर पोहोचला होता. यात आज रविवारी (ता. १२) एका अंशाने वाढ होऊन जळगाव जिल्ह्यातील तापमानाने ४१ अंश सेल्सिअसचा टप्पा गाठला आहे. त्यामुळे सकाळी दहापासूनच उन्हाचा चटका जाणवू लागला होता. दुपारी १२नंतर तर उष्णतेची तीव्र लाट जाणवत आहे..उन्हाचा चटका वाढत असून, दुपारच्या वेळेत उकाडा असह्य होऊ लागला आहे. दोन दिवसांपासून वाढते तापमान व उष्णतेमुळे नागरिक आता हैराण होऊ लागले आहेत. सकाळी अकरापासूनच सुरू झालेल्या उन्हाच्या झळा सायंकाळी चार-साडेचारपर्यंत कायम होत्या. उन्हाच्या तीव्र झळा जाणवत असल्याने दुपारच्या सुमारास रस्ते ओस पडल्याचे चित्र आज दिसून आले..संपूर्ण आठवडा तापदायकआजचे तापमान ४१ अंशांवर पोहोचले आहे. पुढील काही दिवस उष्णतेचा प्रभाव कायम राहण्याची शक्यता आहे. उष्ण व कोरडे वारे वाहत असल्याने तापमानात आणखी वाढ होऊन तापमान ४३-४४ अंशांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, उष्माघाताचा धोका लक्षात घेऊन लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक व शेतमजूर यांनी विशेष काळजी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.