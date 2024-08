Jalgaon Band Hindu Morcha : जळगावात कडकडीत बंद! व्यावसायिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद; कोट्यवधींची उलाढाल ठप्प

A march organized by the entire Hindu community on Friday. esakal

सकाळ वृत्तसेवा Jalgaon Band Hindu Morcha : बांगलादेशातील हिंदूंवरील अत्याचाराच्या निषेधार्थ शुक्रवारी (ता. १६) हिंदू जनजागृती समिती, सनातन संस्थांसह विविध हिंदुत्ववादी संघटंनानी पुकारलेल्या जिल्हा बंदला शंभर टक्के प्रतिसाद मिळाला. सर्व बाजारपेठा, व्यापारी संकुले, रिक्षा, टॅक्सी बंद असल्याने कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल ठप्प झाली. शहरातील सर्व बाजारपेठा कडकडीत बंद होत्या. (Strict shutdown in Jalgaon turnover of crores stopped)