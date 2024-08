Nepal Bus Tragedy : नेपाळ दुर्घटनेतील जखमी तिघांवर होणार शस्त्रक्रिया; फडणवीस, खडसेंकडून जखमींची विचारपूस

Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis interrogating the victims of the Nepal disaster at Bombay Hospital esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Copied जळगाव : नेपाळमधील दुर्घटनेत जखमी झालेल्या भाविकांवर मुंबईतील बॉम्बे इस्पितळात उपचार सुरू असून, त्यापैकी तिघांवर एक-दोन दिवसांत शस्त्रक्रिया होणार आहे. शुक्रवारी (ता. २३) नेपाळमध्ये भाविकांची बस नदीत कोसळून भुसावळ शहरासह तालुक्यातील वरणगाव, तळवेल व दर्यापूर येथील २५ भाविकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. यात १६ प्रवासी गंभीर जखमीही झाले होते. त्यांच्यावर नेपाळमधील काठमांडूत उपचार करण्यात आले. पैकी ७ जणांना सोमवारी (ता. २६) मुंबईच्या बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. तेथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. (Surgery will done on three injured in Nepal accident) Loading content, please wait...