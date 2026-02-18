जळगाव : टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांना सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती दिली जाणार आहे. त्यासाठी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता यादी तयार करण्याची प्रक्रिया जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासनाकडून सुरू (TET Promotion Rules Maharashtra) आहे. मात्र या प्रक्रियेला जिल्ह्यातील काही शिक्षकांनी हरकत घेतली असून, उच्च न्यायालयात धाव घेत रीट पिटीशन दाखल केली आहे. त्यामुळे आता या प्रक्रियेमुळे वादंग निर्माण होण्याची शक्यता आहे..शिक्षकांना पदोन्नतीसाठी (Maharashtra Teacher Promotion) आता टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत टीईटी उत्तीर्ण करण्याची मुदत शिक्षकांना दिली आहे. अर्थात उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांना सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती दिली जाणार आहे. मुख्य म्हणजे दोन वर्षाच्या कालावधीत परीक्षा पूर्ण झाल्यानंतरच ही प्रक्रिया राबविणे क्रमप्राप्त होते..असे असतानाही प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून पदोन्नतीची प्रक्रिया राबविण्याची घाई केली जात असल्याचे याचिकाकर्त्या शिक्षकांनी म्हटले आहे. टीईटी उत्तीर्ण झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना पदोन्नतीसाठी पात्र शिक्षकांना सीईओंच्या आदेशाने कागदपत्रासह जिल्हा परिषदेत बोलवण्यात आले आहे. यानंतर या प्रक्रियेला विरोध दर्शविला आहे..पदोन्नतीची घाईसर्वोच्च न्यायालयाने टीईटी परीक्षा शिक्षकांसाठी बंधनकारक केली आहे. त्या अनुषंगाने गेल्या वर्षी बहुतांश शिक्षकांनी परीक्षा दिली नाही. या परीक्षेचा निकाल लागल्यानंतर शासनाने टीईटी उत्तीर्ण होणाऱ्यांना पदोन्नती देण्यासाठी १९ जानेवारीला पत्र काढले आहे. पहिल्या परीक्षेपूर्वी कुठलेही आदेश नसल्याने शिक्षकांनी टीईटी परीक्षा दिली नाही. आता ८० टक्के शिक्षकांनी टीईटी दिली आहे. त्याचा निकाल लागण्यापूर्वीच प्रशासन पदोन्नत्या देण्याची घाई करत असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे असून, जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या प्रक्रियेविरोधात धनराज राजपूत यांच्यासह १८ शिक्षकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे..PM Kisan Scheme : शेतकऱ्यांच्या नजरा 'पीएम किसान' हप्त्याकडे; कधी जमा होणार 22 वा हप्ता? जिल्ह्यात चार लाखांहून अधिक लाभार्थी.तरी पदोन्नतीचा घाटसद्यस्थितीत टीईटी उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांना पदोन्नती दिल्या तर भविष्यात सेवाज्येष्ठतेचा प्रश्न निर्माण होईल. आता पदोन्नती दिलेल्या शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठतेचा प्रश्न उभा राहणार आहे. यात पुन्हा पात्र शिक्षक आल्यास पूर्वीच्या पदोन्नत्या शिक्षण विभाग रद्द करणार काय? असा देखील प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यातच जिल्ह्यात अजूनपर्यंत संच मान्यता करण्यात आली नाही. तरी देखील पदोन्नती कोणत्या आधारावर दिल्या जात आहे? असा सवाल शिक्षकांनी केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.