जळगाव

TET Promotion Rules : टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांच्या पदोन्‍नतीवरून वादंग; शिक्षकांची उच्च न्यायालयात धाव, पदोन्नती प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात!

TET Qualification Made Mandatory for Teacher Promotion : जळगाव जिल्हा परिषदेकडून टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता यादी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. काही शिक्षकांनी या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
TET Promotion Rules Maharashtra

TET Promotion Rules Maharashtra

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

जळगाव : टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्‍या शिक्षकांना सेवाज्‍येष्‍ठतेनुसार पदोन्‍नती दिली जाणार आहे. त्यासाठी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्‍या शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता यादी तयार करण्याची प्रक्रिया जिल्‍हा परिषदेच्‍या सामान्य प्रशासनाकडून सुरू (TET Promotion Rules Maharashtra) आहे. मात्र या प्रक्रियेला जिल्ह्यातील काही शिक्षकांनी हरकत घेतली असून, उच्च न्यायालयात धाव घेत रीट पिटीशन दाखल केली आहे. त्यामुळे आता या प्रक्रियेमुळे वादंग निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Jalgaon
teacher
TET
TET Exam
Teacher Eligibility Test
teachers recruitment
Teacher job security
TET Exam Date Announcement

Related Stories

No stories found.