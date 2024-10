Jalgaon Onion News : कांद्यासाठी बियाणे टाकण्याची लगबग! शेतकऱ्यांची तयारी; जिल्ह्यात हजारो हेक्टरवर होणार उन्हाळ्यात लागवड

गणपूर (ता. चोपडा) : जिल्ह्यात बागायती असलेल्या बऱ्याच भागात उन्हाळी कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. दरवर्षाप्रमाणे यंदाही उत्पादकांनी नर्सरीमध्ये बियाणे टाकण्यास गेल्या आठवड्यापासूनच सुरुवात केली आहे. अजून पंधरा दिवस ही मोहीम सुरू राहील. रोपवाटिकेत येणाऱ्या रोपांची येणाऱ्या दोन महिन्यांत हजारो हेक्टरवर उन्हाळी कांद्याची पुनर्लागवड होणार आहेत. त्यासाठी शेतकरी आता तयारीला लागले आहेत. (Time to plant seeds for onion Preparedness of farmers)