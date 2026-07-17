Jalgaon Railway Flyover Update : जळगावला आणखी दोन रेल्वे उड्डाणपुलांची चाहूल? 'या' प्रकल्प मार्गावर होऊ शकतो पूल; रेल्वे विभागाकडून महापालिकेत प्राथमिक चाचपणी

जळगाव : शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्याबरोबरच भविष्यातील शहरविस्तार लक्षात घेऊन जळगावला आणखी दोन रेल्वे उड्डाणपूल मिळण्याची शक्यता आहे. रेल्वे विभागाने यासंदर्भात प्राथमिक हालचाली सुरू केल्या आहेत. चार दिवसांपूर्वी रेल्वे विभागाच्या अभियंत्यांनी महापालिकेच्या शहर अभियंता व नगररचना विभागाची भेट घेऊन संभाव्य ठिकाणांची माहिती, नकाशे व तांत्रिक बाबींचा आढावा (Jalgaon railway overbridge latest news) घेतला. त्यामुळे या प्रस्तावाला आता वेग मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत..रेल्वे विभागाकडून विविध शहरात रेल्वे उड्डाणपूल उभारणी केली जात आहे. त्यानुसार जळगाव शहरातही दोन रेल्वे उड्डाणपूल होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्याच अनुषंगाने महापालिकेच्या बांधकाम विभाग व नगररचना विभागात रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी भेट देऊन रेल्वे उड्डाण पूल कोठे करता येईल? याबाबत सूचना व माहिती घेतल्याची माहिती समोर आली आहे..त्यात गिरणा पंपिंग रोडवरील मुंबई रेल्वेमार्ग व सुरत रेल्वेमार्गावरील निमखेडी शिवारातील घनकचरा प्रकल्पाकडे जाणारा मार्ग या ठिकाणांचा समावेश आहे. या दोन्ही ठिकाणी उड्डाणपूल उभारल्यास शहरातील वाहतुकीला नवे पर्याय उपलब्ध होणार असून, भविष्यातील विकासालाही मोठी चालना मिळणार आहे..Maharashtra Politics : ...म्हणून जयंतराव एकत्र गेले असावेत! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या 'त्या' भेटीवर चंद्रकांत पाटलांनी नेमकं काय गुपित उघड केलं?.विद्यार्थ्यांची सोयविशेषतः गिरणा पंपिंग रोडवरील विद्यमान रेल्वे बोगदा नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. या बोगद्यात वर्षभर नाल्याचे पाणी साचलेले असते, तर पावसाळ्यात तीन ते चार फूट पाणी साचल्याने मार्ग पूर्णपणे धोकादायक बनतो. या मार्गाचा वापर रेल्वे रुळाच्या पलीकडील चार ते पाच शाळांमध्ये जाणारे विद्यार्थी, नागरिक व वाहनचालक करतात. उड्डाण पूल झाल्यास त्यांची जीवघेणी कसरत कायमची थांबणार आहे. भविष्यात सावखेडा परिसराचा शहरविस्तारात समावेश झाल्यानंतर या मार्गाचे महत्त्व आणखी वाढणार आहे. शिवाय हरिविठ्ठलनगर व खंडेरावनगरला जोडणाऱ्या रेल्वे बोगद्याच्या ठिकाणीही उड्डाणपूल उभारण्याचा पर्याय रेल्वे विभागासमोर मांडण्यात आल्याची माहिती आहे..वळणरस्ता महामार्गाशी जोडणारनिमखेडी शिवारातून घनकचरा प्रकल्पाकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावर रेल्वेरुळावरून उड्डाण पुल केल्यास घनकचरा प्रकल्पात शहरातून दररोज कचरा टाकण्यासाठी जाणाऱ्या वाहनांना व हा मार्ग वळणरस्ता महामार्गाशी जोडला गेल्यास नागरिकांना व वाहनांधारकांना शहरातील वर्दळ कमी होण्यास मदत होईल..Tukaram Mundhe : फरक पडतो... फक्त 'तुकाराम' लागतात! FDA आयुक्त मुंढेंचा राज्यभरात धडाका; गेंड्याच्या कातडीच्या प्रशासनाचे धाबे दणाणले, आता पुढचा नंबर कोणाचा?.विकासाला दिशागेल्या काही वर्षांत पिंप्राळा, भोईटेनगर, आसोदा रोड, छत्रपती शिवाजीनगर परिसरात उभारलेल्या रेल्वे उड्डाणपुलांमुळे वाहतुकीची मोठी समस्या सुटली आहे. त्याच धर्तीवर आणखी दोन उड्डाणपूल साकारल्यास शहरातील दळणवळण अधिक गतिमान होण्यासह विकासालाही नवी दिशा मिळेल..रेल्वेच खर्च करणार?या उड्डाणपुलांच्या उभारणीचा खर्च रेल्वे विभागाकडून केला जाण्याचीही माहिती समोर येत आहे. आता महापालिकेने प्रस्तावित जागा अंतिम करून रेल्वे विभागाला लवकरात लवकर उपलब्ध करून दिल्यास या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला प्रत्यक्ष गती मिळू शकते..काय होणार फायदा?पावसाळ्यातील जीवघेणा रेल्वे बोगद्याचा प्रश्न मार्गी लागेल.विद्यार्थी, महिला व ज्येष्ठ नागरिकांचा प्रवास अधिक सुरक्षित होईल.घनकचरा प्रकल्पापर्यंत पोहोचणे सोपे होईल.वळणरस्त्याशी जोडणीमुळे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होईल.भविष्यातील शहरविस्तारासाठी सक्षम दळणवळण व्यवस्था निर्माण होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.