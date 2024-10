Jalgaon News : नवीन वसाहतींमधील रस्त्यांची लागली वाट! एरंडोल पालिकेचे दुर्लक्ष; अमृत जलयोजनेचे काम रखडल्याने रहिवासी त्रस्त

Poor condition of roads in new settlements esakal

एरंडोल : शहरात गेल्या आठ दिवसांपासून सुरु असलेल्या परतीच्या पावसामुळे नवीन वसाहतींमधील रस्त्यांची अक्षरशः वाट लागली आहे. रस्त्यावर सर्वत्र चिखल व गारा निर्माण झाल्यामुळे रहिवासी त्रस्त झाले आहेत. अशातच नवीन पाणीपुरवठा योजनेचे काम रेंगाळल्यामुळे रहिवाशांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. नगरपालिकेने शहरासह नवीन वसाहतींमधील रस्त्यांची त्वरित दुरुस्ती करून दिलासा द्यावा अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. (Waiting for roads in new colonies Neglect of Erandole Municipality)