Jalgaon Water Crisis : वरणगावला सत्ताधाऱ्यांवर आंदोलनाची वेळ! 10 दिवसांचा पाणी पुरवठा आता 15 दिवसांनंतर

वरणगाव : तत्कालीन वरणगाव ग्रामपंचायतचे पालिकेत रूपांतर झाल्यानंतर प्रामुख्याने पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटेल, अशी वरणगावकरांना अपेक्षा होती. मात्र पालिकेत रूपांतर झाल्यानंतरही गावाचा पाणीप्रश्न कायमच आहे. उलट पूर्वी दहा दिवसांनी मिळणारे पाणी आता १५ दिवसांनी मिळू लागल्याने सत्ताधारी मंडळींवर आंदोलनाची वेळ आली आहे. (situation in Varangaon 10 days water supply now after 15 days)