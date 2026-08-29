जळगाव: जिल्ह्यातील हतनूर, वाघूर, गिरणा या सिंचन प्रकल्पांत चांगला जलसाठा आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने ओढ दिली असली तरी, सिंचन प्रकल्प भरलेले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार नाही. मात्र, आतापासूनच महापालिकेसह पालिका, नगरपरिषदांनी पाण्याचे योग्य वापराचे योग्य नियोजन करण्याची गरज आहे. अन्यथा आगामी उन्हाळ्यात पाणीटंचाई जाणवण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे..जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांत येत्या १५ सप्टेंबरपर्यंत पाणीसाठा किमान १०० टक्के झाल्यानंतर आवश्यकतेसह प्रकल्प सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून अतिरिक्त असलेले पुराचे पाणी नदी पात्रात सोडण्याचे निकष आहेत. जिल्ह्यात यंदा एल निनोच्या प्रभावामुळे आतापर्यंतचे पावसाचे सरासरी पर्जन्यमान पाहता जून महिन्यात तुटयुक्त पाऊस आहे. मात्र, जुलैअखेर बहुतांश प्रकल्प पूर्णक्षमतेने भरल्यानंतर ओसंडून प्रवाहित झाले आहेत. शिवाय हवामान विभागाकडून ढगाळ वातावरणासह जोरदार पावसाचा अंदाज वर्तविला जात असला तरी पूर्ण ऑगस्ट महिन्यात आतापर्यंत पावसाची सरासरी ५० टक्के तूट आहे. आगामी काळातदेखील पर्जन्यमान जेमतेम राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांमधील उपलब्ध पाणीसाठ्यांचे आतापासूनच योग्य ते नियोजन करणे गरजेचे आहे..CJI Surya Kant: “तुम्हाला २०० वर्षे लागली, आम्हाला घाई का?”; सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचा श्रीमंत देशांना थेट सवाल .नादुरुस्त कालव्यांचा फटकामंत्री, खासदार, आमदार कार्यकर्त्यांसह सर्वसामान्य जनतेच्या मागणीच्या रेट्यामुळे प्रशासनाकडून पाण्याचे आवर्तन सोडले जाते. त्यात बऱ्याच ठिकाणी कालव्यांच्या देखभाली दुरूस्तीअभावी ठिकठिकाणी गळती असून, पाण्याचा अपव्ययच होत असल्याचे चित्र आहे. यात कालव्यातून दरवेळेस सोडलेले दोन ते अडीच क्यूसेक प्रवाह हा मर्यादित कालावधीसाठी न रहाता तो सलग दहा ते पंधरा दिवस वा त्याहून अधिक कालावधीत अव्याहत सुरू ठेवला जातो..जलसाठ्याचे नियोजन आवश्यकपाणीसाठ्यांतील आवर्तन क्यूसेकमध्ये असले तरी त्यात कालवा नादुरुस्तीमुळे ठिकठिकाणी होणारी गळती, बाष्पीभवन यामुळे एक दोन आवर्तनातच ९० टक्के असलेली प्रकल्पांची जलपातळी ६० ते ७० टक्के होऊन मार्च ते मे महिन्यादरम्यान तब्बल २० ते २२ टक्क्यांवर खालावलेली असते. त्यामुळे आगामी काळात उष्णतेची तीव्रता पाहता पाणीटंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रत्येक प्रकल्पाच्या उपलब्ध पाणीसाठ्याचे आतापासूनच काळजीपूर्वक नियोजन, संवर्धन करणे आवश्यक आहे..प्रकल्पनिहाय उपलब्ध पाणीसाठा प्रकल्प टक्के वारी गतवर्षीचा साठाहतनूर ५७.६५ ४०.००गिरणा ९९.१० ७४.०८वाघूर ७५.३० ७४.७८अभोरा १०० ८७.५८मंगरूळ १०० १००सुकी १०० १००.दादाला तुला भेटायचं आहे... पूजा बिरारीच्या भावावर सोपवलेली लग्नाची जबाबदारी; सोहमला कसं केलेलं पास? अभिनेत्री म्हणाली-.मोर ८९.५५ ७८.०३अग्नावती ९९.८९ १९.३६हिवरा १०० ४७.०७बहुळा ८५.०३ ६१.४७तोंडापूर ६४.२३ ९०.२७अंजनी ९८.६७ १००गुळ ७९.४७ ५८.६६भोकरबारी ३७.२६ १८.२४बोरी ९४.३४ २८.१२मन्याड ५१.७५ १००.००शेळगाव बॅरेज १९.१८ १५.०९एकूण टीएमसी ७५.९६ ३१.७८.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.