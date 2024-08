Jalgaon News : धरणगाव येथे यंदाही कावडयात्रेचे आयोजन; तापी नदीतून आणणार पाणी

Jalgaon News : शहरातील भोले सरकार मित्र परिवारातर्फे दरवर्षाप्रमाणे यंदाही कावड यात्रेचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. येत्या १८ व १९ ऑगस्ट असे दोन दिवस या कावडयात्रोत्सवात शहरातील तरुण मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. दरम्यान, या कावडयात्रेचे आमंत्रण आयोजकांमार्फत ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांना शुक्रवारी (ता.२) देण्यात आले. (Water will be brought from Tapi river to organize Kavad Yatra in Dharangaon this year too )