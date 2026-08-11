Jalgaon News : ‘उमेद’च्या बळावर जळगावची नारीशक्ती आत्मनिर्भरतेकडे; तब्बल ३१ हजारांहून अधिक बचतगटांचे जाळे, साडेचारशे कोटींहून अधिक कर्ज वितरित

- उमेश दंडगव्हाळजळगाव - ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘उमेद’ अर्थात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाने जिल्ह्यात मोठी झेप घेतली आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत ३१ हजार ५५२ स्वयंसहाय्यता समूहांच्या माध्यमातून तब्बल २ लाख ९९ हजार ३२१ कुटुंबे अभियानाशी जोडली गेली आहेत. बचतगटांच्या माध्यमातून बचत, कर्ज, उद्योग, शेतीपूरक व्यवसाय व बाजारपेठेची जोड मिळाल्याने ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला वेग आला आहे..जिल्ह्यात १,३४४ ग्रामसंघ व ६७ प्रभागसंघ कार्यरत असून, गावपातळीवर महिलांना मार्गदर्शन व प्रशिक्षण देण्यासाठी १,३४९ समुदाय संसाधन व्यक्ती कार्यरत आहेत. याशिवाय २४४ पशुसखी, २३६ कृषीसखी, ८४ बँकसखी व ८४ एफएलसीआरपी यांच्या माध्यमातून महिलांना विविध उपजीविका व आर्थिक व्यवहारांबाबत मार्गदर्शन केले जात आहे.नवीन २१ हजार समूहांचे उद्दिष्टग्रामीण भागातील एकही गरीब व वंचित महिला उपजीविकेच्या संधीपासून वंचित राहू नये, या उद्देशाने २०२६-२७मध्ये जळगाव जिल्ह्यात २१ हजार २२१ नवीन स्वयंसहाय्यता समूह स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या माध्यमातून २ लाख १२ हजार २१० नवीन कुटुंबांना अभियानाशी जोडण्याचे नियोजन आहे..बचतगटातून उद्योगाकडे वाटचाल‘उमेद’ अभियानाचा भर केवळ बचतगट निर्मितीपुरता मर्यादित न राहता महिलांना उद्योग व व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर आहे. जिल्ह्यातील समूहांना आतापर्यंत ४५७.१९ कोटी रुपयांचे बँक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. शिवाय २५ हजार २०० समूहांना १,०१४.४ कोटी रुपयांचा समुदाय गुंतवणूक निधी वितरित करण्यात आला आहे.दोन लाख १६ हजार ‘लखपती दीदी’महिलांच्या उत्पन्नवाढीच्यादृष्टीने सुरू असलेल्या ‘लखपती दीदी’ अभियानालाही जिल्ह्यात चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. आतापर्यंत २ लाख १६ हजार ३५२पेक्षा अधिक महिलांनी वार्षिक एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळविण्याचा टप्पा गाठला आहे..‘उमेद मार्ट’मधून उत्पादनांना बाजारपेठमहिला बचतगटांनी तयार केलेल्या वस्तूंना बाजारपेठ मिळावी, यासाठी ‘कवयित्री बहिणाबाई उमेद विक्री केंद्र’ उभारण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या काँक्रीट बाजारात २० गाळ्यांत ‘उमेद मार्ट’ सुरू झाले आहे.प्रक्रिया उद्योगांना तंत्रज्ञानाची जोडमहिलांच्या उपजीविकेला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी विविध नावीन्यपूर्ण प्रकल्पही सुरू करण्यात आले आहेत. मुक्ताईनगर तालुक्यातील सालबर्डी येथे केळी चिप्स प्रकल्प, जामनेर तालुक्यातील पळसखेडा येथे सोलर ड्रायर प्रकल्प, तर एरंडोल तालुक्यातील कासोदा येथे बायो-ब्रिस्केट युनिट कार्यान्वित करण्यात आले आहे..असे झाले आर्थिक सक्षमीकरणसमूहांना वितरित बँक कर्ज - ४५७.१९ कोटीसमुदाय गुंतवणूक निधी - १०१४.४ कोटीसीआयएफ मिळालेले समूह - २५२००‘लखपती दीदी’ - २ लाखांहून अधिकबाजारपेठ अन् उद्योगउमेद मार्टमधील गाळे - २०शेतकरी उत्पादक कंपन्या (एफपीसी) - १५उत्पादक गट (पीजी) - १५३विशेष प्रक्रिया प्रकल्प कार्यान्वित - ०३नवीन उमेद मार्टसाठी सुरू कामे - ०८.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.