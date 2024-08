Jalgaon News : दोन-तीन किलोमीटरपर्यंत महिलांची पायपीट! बसचे वाहनतळ दूरवर; संमेलनस्थळी चिखल तुडवत पोहोचल्या भगिनी

जळगाव : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीत रविवारी जळगावातील प्राइम इंडस्ट्रिअल पार्क येथे झालेल्या लखपती दीदी संमेलनात हजारो महिला सहभागी झाल्या.. मात्र, महिलांना संमेलनस्थळी आणणाऱ्या बसचे वाहनतळ दूरवर होते.. त्या तळापासून संमेलनस्थळ सुमारे तीन- चार किलोमीटर असल्याने महिलांना भर पावसात पायपीट करत सभास्थळी यावे लागले. (Women walk for two three kilometers sisters reached lakhpati didi meeting)