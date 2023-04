Jalgaon News : सर्वाधिक उंचीच्या कुळकर्णी परिवाराची 'या' तारखेला मुलाखत

Jalgaon News : येथील रोटरी क्लब जळगावतर्फे सर्वाधिक उंचीचे अनेक जागतिक विक्रम नावावर असलेल्या पुणे येथील कुळकर्णी परिवाराची जाहीर मुलाखत शुक्रवारी (ता. २१) सायंकाळी सहाला टेलिफोन ऑफिसजवळील सरदार वल्लभभाई पटेल लेवा भवनात घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती अध्यक्ष राजेश वेद व कार्यक्रम समितीप्रमुख डॉ. जयंत जहागीरदार यांनी पत्रकाद्वारे दिली. (Kulkarni Family which have Holding many world records for highest height Interview on 21 april jalgaon news)

पुणे येथील शरद कुळकर्णी (७ फूट २ इंच) व संज्योत कुळकर्णी (६ फूट २ इंच) या जोडप्याची १९८९ मध्ये सर्वाधिक उंचीचे पती-पत्नी म्हणून विक्रमी नोंद झाली आहे. २०१२ मध्ये त्या दोघांसह त्यांच्या मुली मृगा व सानिया या चौघांच्या नावाने सर्वाधिक उंचीचा परिवार या विक्रमांची नोंद झाली आहे. दोन्ही मुलींची उंची सहा फूटापेक्षा अधिक आहे.

शरद कुळकर्णी स्टेट बँकेतील निवृत्त व्यवस्थापक असून, ते बॉस्केट बॉल खेळाडू आहेत. विक्रमवीर कुळकर्णी परिवाराची जळगावातील ही पहिलीच मुलाखत आहे. कार्यक्रम विनामूल्य व सर्वांसाठी खुला असून, मोठ्या संख्येने उपस्थिती द्यावी, असे आवाहन रोटरीचे मानद सचिव गिरीश कुळकर्णी व जनसंपर्क समितीप्रमुख सुबोध सराफ यांनी केले आहे.