Ladki Bahin Yojana e-KYC : लाडक्या बहिणींची 'ई- केवायसी' चुकली; चुकीच्या पर्यायामुळे हजारो महिला अडचणीत!

Ladki Bahin Yojana EKYC issue : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेंतर्गत तालुक्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील तब्बल सात हजार १८७ महिलांची 'ई- केवायसी' चुकली (Ladki Bahin Yojana e-KYC) असल्याची बाब समोर आली आहे. या सर्व लाभार्थ्यांना शासनाने मोफत लिंक उपलब्ध करून दिली असून, चुकीची 'ई- केवायसी' झालेल्या लाभार्थ्यांनी लाडकी बहीण योजनेच्या संकेतस्थळावर जाऊन 'ई- केवायसी' पूर्ण करावी, असे आवाहन महिला व बालविकास प्रकल्प विभागाने केले आहे. .तालुक्यातील लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांनी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत आधार प्रणालीद्वारे 'ई- केवायसी' प्रक्रिया पूर्ण केली होती. मात्र, ही प्रक्रिया पूर्ण करताना लाभार्थी महिलांकडून त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य, नियमित, कायम कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग, उपक्रम, भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थांमध्ये कार्यरत नसावा किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहे किंवा कसे याबाबत पर्याय निवडताना चुकीचा पर्याय निवडला गेल्याचे निदर्शनास आले आहे..त्यामुळे योजनेतील निकषांच्या अनुषंगाने या लाभार्थी महिलांची सखोल तपासणी करून लाभार्थ्यांच्या पात्र व अपात्रतेची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यासंदर्भात शासनाने २० जानेवारीला आदेश काढले होते. दरम्यान, यापूर्वी ज्या महिलांच्या खात्यावर लाडकी बहीणचे पैसे येणे बंद झाले आहे, अशा महिलेच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त असेल तसेच त्या करदाता असतील किंवा त्यांच्या कुटुंबात कोणी सरकारी कर्मचारी असेल तर त्या या योजनेसाठी अपात्र ठरणार आहेत..दुरुस्तीचे आवाहनदरम्यान, तालुक्यातील लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सात हजार १८७ महिलांना ऑनलाइन 'ई- केवायसी' दुरुस्त करण्याची पुन्हा संधी देण्यात आली आहे. त्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत मुदत आहे. या संदर्भातील शासन आदेश ६ फेब्रुवारीला जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित महिलांनी या योजनेच्या लाभासाठी संबंधित संकेतस्थळावर जाऊन योग्य माहिती भरावी व 'ई- केवायसी' करून घ्यावे असे आवाहन करण्यात आले आहे..'ई- केवायसी' दुरुस्तीची संधीई-केवायसी' चुकलेल्या १०७१६५ वर्षांवरील महिला ११४२१ वर्षांखालील महिला ५४तृतीयपंथी १६ग्रामीण संख्या ५९३२एकूण ७१८७.