Ladki Bahin Yojana e-KYC : लाडक्या बहिणींची 'ई- केवायसी' चुकली; चुकीच्या पर्यायामुळे हजारो महिला अडचणीत!

What is Ladki Bahin Yojana e-KYC Issue in Parola? पारोळा तालुक्यातील ७,१८७ महिलांची लाडकी बहीण योजनेतील ई-केवायसी प्रक्रिया चुकीची आढळलीये. शासनाने मोफत लिंक उपलब्ध करून दिली असून लाभार्थ्यांनी तात्काळ दुरुस्ती करावी.
Ladki Bahin Yojana EKYC issue : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेंतर्गत तालुक्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील तब्बल सात हजार १८७ महिलांची ‘ई- केवायसी’ चुकली (Ladki Bahin Yojana e-KYC) असल्याची बाब समोर आली आहे. या सर्व लाभार्थ्यांना शासनाने मोफत लिंक उपलब्ध करून दिली असून, चुकीची ‘ई- केवायसी’ झालेल्या लाभार्थ्यांनी लाडकी बहीण योजनेच्या संकेतस्थळावर जाऊन ‘ई- केवायसी’ पूर्ण करावी, असे आवाहन महिला व बालविकास प्रकल्प विभागाने केले आहे.

