Luxury Car Fraud Case : माजी महापौरांचे 'मायाजाळ'! ३८ लाखांत ६८ लाखांची कार देण्याचं आमिष आणि घातला १४ लाखांचा गंडा; वाचा कोल्हेंनी मुंबईत कसा रचला होता सापळा?

जळगाव : सायबर गुन्हेगारीचा अड्डा (बोगस कॉल सेंटर) चालविल्याप्रकरणी नाशिक कारागृहात असलेला माजी महापौर ललित कोल्हे यांना फसवणुकीच्या गुन्ह्यात (Lalit Kolhe Luxury Car Fraud Case) मुंबई पोलिस वर्ग करून घेणार आहेत. महागड्या कार स्वस्तात मिळवून देण्याचे आमिष दाखवीत मुंबईच्या तरुणाला गंडा घातल्याप्रकरणी मुंबईत दाखल गुन्ह्यात कोल्हे पोलिसांना हवा आहे..कार भाड्याने देण्याचा व्यवसाय असलेले कृष्णा धनाराम देवासी (२९, रा. सुतार चाळ, मुंबई) यांना ६८ लाखाची कार ३८ लाख रुपयांत मिळवून देण्याचे सांगून ललित कोल्हे याने वाहन खरेदीसाठी १० टक्के आगाऊ रकमेची मागणी केली..२४ नोव्हेंबर २०२१ ते ३१ जानेवारी २०२२ या कालावधीत तक्रारदाराकडून स्वत:च्या तसेच राकेश चंदू अंगारीया व एका हॉटेलच्या खात्यावर एकूण १४ लाख ३९ हजार १०० रुपये वळते करून घेतले होते..या प्रकरणी कृष्णा देवासी यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून मुंबईतील लोकमान्य टिळक मार्ग पोलिस ठाण्यात २२ एप्रिल २०२५ रोजी ललित कोल्हेविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. कोल्हे हा जळगावातील बोगस कॉल सेंटर प्रकरणात नाशिक कारागृहात असून मुंबई पोलिस त्याला फसवणुकीच्या गुन्ह्यात आपल्याकडे वर्ग करून घेणार आहेत..