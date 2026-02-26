जळगाव

Luxury Car Fraud Case : माजी महापौरांचे 'मायाजाळ'! ३८ लाखांत ६८ लाखांची कार देण्याचं आमिष आणि घातला १४ लाखांचा गंडा; वाचा कोल्हेंनी मुंबईत कसा रचला होता सापळा?

Who is Lalit Kolhe in the Jalgaon Cyber Crime Case? माजी महापौर ललित कोल्हे यांच्यावर ६८ लाखांची कार स्वस्तात देण्याचे आमिष दाखवून १४ लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप असून मुंबई पोलिस त्यांना ताब्यात घेणार आहेत.
सकाळ डिजिटल टीम
जळगाव : सायबर गुन्हेगारीचा अड्डा (बोगस कॉल सेंटर) चालविल्याप्रकरणी नाशिक कारागृहात असलेला माजी महापौर ललित कोल्हे यांना फसवणुकीच्या गुन्ह्यात (Lalit Kolhe Luxury Car Fraud Case) मुंबई पोलिस वर्ग करून घेणार आहेत. महागड्या कार स्वस्तात मिळवून देण्याचे आमिष दाखवीत मुंबईच्या तरुणाला गंडा घातल्याप्रकरणी मुंबईत दाखल गुन्ह्यात कोल्हे पोलिसांना हवा आहे.

