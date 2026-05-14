जळगाव

No Vehicle Day : पंतप्रधानांच्या आवाहनाला साद! महापौर शासकीय वाहन सोडून ई-स्कूटरने पोहोचल्या मनपात

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करण्याबाबत घातलेल्या सादेला महापौर दीपमाला काळे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
Jalgaon mayor Deepmala Kale

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करण्याबाबत घातलेल्या सादेला महापौर दीपमाला काळे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिलांय. त्यांनी सरकारी वाहनाचा त्याग करत बुधवारी (ता. १३) ई-स्कूटरवर महापालिका गाठली.

