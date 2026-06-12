Jalgaon Crime : अकरा दिवसांत ४४ लाखांचा मुद्देमाल जप्त; राज्य उत्पादन शुल्कची धडक मोहीम, १८८ गुन्हे दाखल

जळगाव - जिल्ह्यात अवैध हातभट्टी दारू निर्मिती व विक्रीविरोधात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने हाती घेतलेल्या विशेष मोहिमेत मोठे यश मिळाले आहे. २९ मे ते ९ जून २०२६ या कालावधीत जिल्हाभरात राबविण्यात आलेल्या कारवाईत ४४ लाख ७४ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, १८८ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. .राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक डॉ. व्ही. व्ही. भुकन यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील विविध भागांत एकाच वेळी शोधमोहीम राबविण्यात आली. विशेषतः रावेर तालुक्यातील खिरवड, लोहारा आणि पूरी परिसरात करण्यात आलेल्या कारवाईत ९५ लिटर तयार हातभट्टी दारू जप्त करण्यात आली. तसेच ४ हजार २० लिटर कच्चे रसायन जागीच नष्ट करण्यात आले..विभागाच्या माहितीनुसार, ११ दिवसांच्या या मोहिमेदरम्यान ३५० लिटर देशी दारू, ३८२ लिटर बनावट ताडी, ३ हजार ६०७ लिटर गावठी हातभट्टी दारू आणि तब्बल ९८ हजार ५ लिटर कच्चे रसायन जप्त करण्यात आले. अवैध मद्यनिर्मितीसाठी वापरण्यात येणारे हे रसायन नष्ट केल्याने मोठ्या प्रमाणावर संभाव्य उत्पादन रोखण्यात यश आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..दरम्यान, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने गेल्या तीन वर्षांतील कारवाईचाही आढावा जाहीर केला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यात अवैध मद्य व्यवसायाविरोधात ६ हजार ४३१ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून १३ कोटी ५७ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. सातत्याने होत असलेल्या या कारवायांमुळे अवैध मद्यनिर्मिती आणि विक्री करणाऱ्यांवर प्रभावी अंकुश बसत असल्याचे चित्र आहे..मोहीम तीव्र करणारअवैध मद्यनिर्मिती, वाहतूक आणि विक्रीविरोधातील मोहिमा पुढेही अधिक तीव्र करण्यात येणार असून नागरिकांनी अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर व्यवसायाची माहिती प्रशासनाला द्यावी, असे आवाहन राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने केले आहे. जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी तसेच नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने या कारवाया महत्त्वपूर्ण ठरत असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.