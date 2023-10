Kojagiri Purnima : शनिवारी (ता. २८) कोजागरी पौर्णिमा होती. मात्र कोजागरीवर चंद्रग्रहणाचे सावट दिसून आले. शनिवारी दुपारी तीनपासूनच चंद्रग्रहणाचे वेध लागले होते. वेधकाळ व ग्रहणाच्यात काळात खाणे-पिणे वर्ज्य असल्याचे पौराहित्यांनी सांगितले. अनेकांनी हा काळ पाळला. शहरातील सर्वच मंदिरे दुपारी तीनपासून बंद होती.

शनिवारी कोजागरी असल्याने अनेकांनी त्यासाठी तयारी केली होती. (Lunar eclipse on Kojagiri Purnima will be celebrated in some places today jalgaon news)

सांस्कृतीक कार्यक्रमांसह दुग्धपानाचे कार्यक्रमही होणार होते. मात्र मध्यरात्री चंद्राचा प्रकाश दुधाच्या भांड्यात पडल्यानंतर दुग्धपानाचे कार्यक्रम होतात. चंद्रग्रहणाचे वेध दुपारी तीनपासून लागल्याने काहींनी ग्रहण काळात अनेक गोष्टी वर्ज्य केल्या. पुरोहितांच्या मते चंद्रग्रहण असले तरी रात्री लक्ष्मी, इंद्राचे पूजन करून दूध-साखरेचा नैवेद्य दाखविला. परंतु प्रसाद म्हणून केवळ एक पळीभर किंवा चमचाभर दूध प्राशन केले.

रात्री एक वाजून पाच मिनिट ते दोन वाजून २३ मिनिटे असा ग्रहणाचा पर्वकाळ होता. चंद्राला ग्रहण स्पर्श रात्री एक वाजून पाच मिनिटांनी होणार असून, ग्रहणाचा मध्य एक वाजून ४४ मिनिटांनी, तर ग्रहणाचा मोक्ष रात्री दोन वाजून २३ मिनिटांनी होता. ग्रहण पर्वकाळ एक तास १८ मिनिटांचा होता. ग्रहण काळात नागरिकांनी देवपूजा, तप, श्राद्ध, जप, होम, दान केले. गुरू मंत्राचा जप केला.

अनेकांनी पाहिले खंडग्रास चंद्रग्रहण

खंडग्रास चंद्रग्रहण अनेकांनी पाहिले. कोजागरीनिमित्त काही ठिकाणी सांस्कृतिक कार्यक्रम झाले. त्यानंतर चंद्रग्रहण पाहण्यात आले. चंद्रग्रहणानंतर आंघोळ करून देवांची पूजाअर्चा करण्यात आली.

दूध नेणे टाळले

शहरातील अनेक दूध डेअरी, जिल्हा दूध संघ केंद्रावर जाऊन दुध विक्रीचा आढावा घेतला असता. रोजच्याप्रमाणेच दुधाची विक्री झाली. ग्राहकांनी चंद्रग्रहणामुळे आज दुधाची जादाची आर्डर दिली नव्हती. रविवारी (ता. २९) अनेकांनी वाढीव दूध घेणार असल्याचे सांगितले.