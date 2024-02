Jalgaon News: भलेपणाच्या उपकाराचे कसे मानू आभार..? गीतकार बाबासाहेब सौदागर यांनी प्रकट मुलाखतीत उलगडला जीवनप्रवास

अमळनेर : ‘भलेपणाच्या उपकाराचे कसे मानू तुमचे मी आभार.? दरवळणाऱ्या चंद्रफुलांच्या आभाळाला झाला भार... कुठलं नातं तुमचं आणि आमचं, जिव्हाळ्याचं की रक्ताचं..? असेल तेही कुठल्या जन्मी देव अन भक्ताचं... अंधारातून दिसतो वाटा तया तुझा आधार...’ या काव्यपंक्तींच्या माध्यमातून ऋणनिर्देश करीत गीतकार बाबासाहेब सौदागर (श्रीरामपूर) यांनी आपल्या विविध गीतांच्या माध्यमातून प्रेक्षकांना खिळवून ठेवत आपला जीवनप्रवास उलगडला.

वृत्त निवेदिका दीपाली केळकर (बदलापूर) यांनी प्रकट मुलाखत घेतली. (Lyricist Babasaheb Saudagar revealed his life journey in revealing interview in 97 akhil bharatiya marathi sahitya sammelan Jalgaon News)