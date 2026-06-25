जळगाव

Cotton Sowing Delay : कापसाला मिळणार 8,600 रुपये हमीभाव; यंदा 20 टक्के उत्पादन घटण्याची शक्यता, शेतकऱ्यांचे भवितव्य पावसावर अवलंबून

Maharashtra cotton sowing delay 2026 : पावसाअभावी महाराष्ट्रातील कोरडवाहू भागात कापूस पेरणी रखडली आहे. ८६०० रुपयांच्या हमीभावाचा लाभ मिळवण्यासाठी ५ जुलैपूर्वी पेरणी आवश्यक आहे.
Maharashtra cotton sowing delayed due to low rainfall

Maharashtra cotton sowing delayed due to low rainfall

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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जळगाव : केंद्र सरकारने यंदा आठ हजार ६०० रुपये हमीभाव कापसाला दिला आहे. असे असले तरी बागायती कापूस पेरणी सोडली, तर कोरडवाहू कापूस पेरण्यांना अद्याप सुरुवात झाली (Cotton MSP 8600 rupees farmers) नाही. कारण, जून पूर्ण होत आला तरी अद्याप दमदार पाऊस झाला नाही. जर ५ जुलैपर्यंत कोरडवाहू पेरण्या झाल्या तरच ऑक्टोबरमध्ये कापूस हातात येईल, अन्‌ शेतकऱ्यांना हमीभावाचा लाभ घेता येईल. दुसरीकडे पावसाअभावी कापसाच्या उत्पादनात १० ते २० टक्के घट येण्याची शक्यता आहे.

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