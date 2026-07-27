Washim Accident: वाशिम-मालेगाव मार्गावर भीषण अपघात; उभ्या ट्रकवर कार आदळून तरुणाचा दुर्दैवी अंत, घरचा एकुलता एक आधार हिरावला

शिरपूर जैन : शिरपूर येथील हॉटेल व्यवसायिक लक्ष्मण भांदुर्गे यांचे पुत्र दीपक लक्ष्मण भांदुर्गे हे रविवार ता.26 जुलै रोजी लग्न समारंभासाठी वाशिम येथे गेले होते.लग्न समारंभातून परत येत असताना उभ्या असलेल्या ट्रकवर कारची जबर धडक लागून त्यांचा भीषण अपघात झाला त्यामध्ये ते जागीच ठार झाले..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.प्राप्त माहितीनुसार, शिरपूर येथील हॉटेल व्यवसायिक लक्ष्मण भांदुर्गे यांचे पुत्र दीपक लक्ष्मण भांदुर्गे वय 31 वर्ष हे रविवार दिनांक 26 जुलै रोजी रात्री लग्न समारंभासाठी वाशिम येथे गेले होते. लग्न समारंभाचा कार्यक्रम आटपून वाशिम इथून त्यांच्या गावी शिरपूर येथे परत येत असताना वाशिम मालेगाव रोडवर ग्राम अमानि जवळील पेट्रोल पंपा नजीक उभ्या असलेल्या एका ट्रकवर दीपक भांदुर्गे यांची मागून येणाऱ्या कारणे जबर धडक दिली यामध्ये कारचा भीषण अपघात होऊन दीपक भांदुर्गे हे त्यामध्ये जागीच ठार झाले. .कारची धडक एवढी जबरदस्त होती की कारचा संपूर्णपणे चकणाचूर झाला आहे. लक्ष्मण भांदुर्गे यांना दीपक हा एकच मुलगा होता. चार वर्षांपूर्वीच त्याचा विवाह झाला होता.त्यांना एक लहान मुलगी सुद्धा आहे. दीपक हा घरातील कर्ता पुरुष होता त्याचा दुर्दैवी अपघातात मृत्यू झाल्याने त्याच्या कुटुंबावर मोठा दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. दिनांक 27 जुलै रोजी शोकाकुल वातावरणात त्यांच्यावर अंतिम संस्कार करण्यात आले..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.महामार्गावरील बेकायदेशीर पार्किंग कडे पोलिसांचे दुर्लक्षचौका चौकात उभे राहून दंड वसूल करनाऱ्या वाहतूक पोलिसांचे अकोला नांदेड महामार्गावर अनेक ठिकाणी अनधिकृत पणे उभे राहणारे मोठे ट्रक याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. व त्यामुळेच निष्पाप नागरिकांना प्राण गमवावे लागत आहेत. त्यामुळे पोलीस प्रशासनाने अनधिकृत पणे पार्किंग करणाऱ्या ट्रकवर तातडीने कठोर कारवाई करावी अशी मागणी येथील नागरिकांमधून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.