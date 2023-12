Jalgaon Crime News: हनुमंतखेड्यातील तरुणाच्या मृत्यू प्रकरणाला कलाटणी; 3 तमासगीरांना अटक

Jalgaon Crime News: बदरखे (ता. पाचोरा) येथील पेमबुवांच्या यात्रोत्सवात तमाशा फडाजवळ मृतावस्थेत आढळलेल्या हनुमंतखेडा (ता. सोयगाव) येथील मनोज निकमच्या मृत्यू प्रकरणाला वेगळी कलाटणी मिळाली आहे. मनोज निकमचा खून नसून तमाशा मंडळाच्या वाहनाखाली येऊन त्याचा मृत्यू झाल्याची कबुली तमाशा कलावंतांनी दिली.

अपघात माहीत असतानाही तो लपवला या आरोपासह तमाशातील तिघांनाम पोलिसांनी चौकशीअंती अटक केली आहे. त्यांना दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली असून कोठडीत ते आणखीन काय माहिती देतात याकडे लक्ष लागून आहे. (Manoj Nikam was killed due fell under vehicle of Tamasha Mandal jalgaon crime news)