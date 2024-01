Jalgaon Maratha Survey : जिल्ह्यातील सर्वेक्षण अभियान गतिमान; आतापर्यंत 63 टक्के काम पूर्ण

Jalgaon News : राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या संदर्भात शनिवारी (ता. २७) सर्व मागण्या मान्य केल्यानंतरही प्रशासनाने सुरू केलेले मराठा व अन्य संबंधित वर्गाच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरूच आहे.

रविवारपर्यंत जिल्ह्यातील पाच लाखांवर कुटुंबांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले, त्याची एकूण कुटुंबाच्या संख्येशी टक्केवारी ६३ टक्क्यांवर आहे. (maratha survey campaign in jalgaon district is in full swing news)