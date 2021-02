मेहुणबारे (जळगाव) : चाळीसगाव तालुक्यात चोऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. गेल्या दोन दिवसापूर्वी भोरस शिवारातून चार गायी चोरून नेल्याची घटना ताजी असतांना बहाळ (ता.चाळीसगाव) येथून एकाच रात्रीतून तब्बल 3 गायी व 1 गोऱ्हा अशी चार गुरे चोरट्यांनी आज पहाटे चोरून नेली. तीन दिवसात तालुक्यात तब्बल आठ जनावरे चोरीस गेले आहेत. बहाळ येथील पशुधन चोरीप्रकरणी मेहूणबारे पोलीस स्टेशनला अज्ञात चोरट्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बहाळ रथाचे (ता.चाळीसगाव) येथील शेतकरी सुरेश नथ्थु परदेशी यांच्या भावाचे गावालगत शेती अवजारे ठेवण्यासाठी व गुरे बांधण्यासाठी गोठा आहे. या गोठ्यातुन सुरेश परदेशी यांच्या मालकीचे म्हशी, गायी, पारडे, बैलजोडी अशी दहा गुरे बांधलेली होती. गुरुवारी (ता.4) रात्री साडेअकराला सुरेश परदेशी यांचे भाऊ भागचंद हे गुरांना चारापाणी करून घरी गेले. आज शुक्रवार (ता.5) पहाटे साडेपाचला सुरेश परदेशी हे गुरांना चारापाणी करण्यासाठी गेले असता गोठ्यात तीन गायी व गोऱ्हा जागेवर दिसून आले नाही. पोलिसात गुन्हा दाखल

बहाळ येथुन गोठ्यातील 20 हजार रूपये किंमतीची लाल रंगाची गाय, 18 हजार रूपये किंमतीची पांढऱ्या रंगाची गरोदर गाय व 15 हजार रूपये किंमतीची लहान पांढऱ्या रंगाची गाय आणि 17 हजार रूपये किंमतीचा पांढऱ्या रंगाचा खिल्लारी गोऱ्हा अशी सुमारे 70 हजार रूपये किंमतीचे चार जनावरे अज्ञात चोरट्यांने चोरून नेली. याप्रकरणी सुरेश परदेशी यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून मेहूणबारे पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तीन दिवसात 8 जनावरे चोरीस

चाळीसगाव शहरासह तालुक्यात चोरींच्या घटनामध्ये वाढ होत आहे. गेल्या तीन दिवसात तब्बल 8 जनावरे चोरीला गेल्याने शेतकऱ्यांमध्ये भीती पसरली आहे. भोरस येथे विजय गबा पाटील यांच्यासह प्रविण धनगर यांच्या चार गायी चोरीस गेल्याची घटना (ता.2) रोजी पहाटे घडली होती. ही जनावरेही गोठ्यातुनच गेली. तोच आज पहाटे बहाळ शिवारातूनही तीन गायी व एक गोऱ्हा असे पशुधन चोरीस गेले आहे. पोलीसात दाखल झालेल्या पशुधनाची किंमत कमी असली तरी प्रत्यक्षात मात्र लाखो रुपयांचे वरती हे पशुधन चोरीस गेल्याने शेतकऱ्यांमध्ये भीती पसरली आहे.चाळीसगाव तालुक्यात पशुधन चोरी करणारी टोळी तर सक्रीय नाही ना ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या चोरट्यांचा पोलिसांनी बंदोबस्त करावा अशी मागणी होत आहे. संपादन ः राजेश सोनवणे

