मेहुणबारे (ता. चाळीसगाव) : लग्न होऊन सासरी गेल्यानंतर सुखी संसाराची स्वप्ने पाहणाऱ्या नवविवाहितेने माहेरून घर बांधण्यासाठी एक लाख रुपये आणावेत, अशी मागणी करून तिचा शारीरिक व मानसिक छळ केल्याप्रकरणी सासरच्या नऊ जणांविरुद्ध येथील पोलिस ठाण्यात नवविवाहितेने दिलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल झाला आहे.

देवळी (ता. चाळीसगाव) येथील माहेर असलेल्या २४ वर्षीय तरुणीचा विवाह २३ जुलै २०२० ला लासूर स्टेशन (ता. गंगापूर, जि. औरंगाबाद) येथील दादासाहेब जाधव याच्याशी झाला होता. लग्न झाल्यापासून पती दादासाहेब याने ‘तू मला पसंत नाही, माझ्या इच्छेविरुद्ध लग्न केले,’ असे सांगत मारहाण केली. वडिलांची परिस्‍थिती गरिबीची

घर बांधण्यासाठी माहेरून एक लाख रुपये घेऊन येण्याची मागणी केली. मात्र, विवाहितेच्या वडिलांची परिस्थिती गरिबीची असल्याने तिने पैसे आणण्यास नकार दिला असता, जोपर्यंत माहेरून एक लाख रुपये आणत नाही, तोपर्यंत घरात पाय ठेवू देणार नाही, अशी धमकी देत घरातून हाकलून माहेरी सोडून दिले व सासरी नांदण्यास टाळाटाळ करू लागले. महिला दक्षता समितीकडे तक्रार

पीडित विवाहितेने जळगावला महिला दक्षता समितीकडे तक्रार अर्ज दिला. विवाहितेने मेहुणबारे पोलिस ठाणे गाठून छळाची तक्रार दिली. तिच्या तक्रारीवरून पती दादासाहेब जाधव, सासरा अशोक जाधव, सासू गंगूबाई जाधव, चुलत सासरा कांतिलाल जाधव, चुलत सासू सुमनबाई जाधव, भीमराव जाधव (सर्व रा. लासूर स्टेशन, ता. गंगापूर), गोविंद जाधव (रा. शेकता), संपत कापसे, ताराबाई कापसे (दोन्ही रा. चिगटगाव, ता. वैजापूर) या नऊ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संपादन ः राजेश सोनवणे

Web Title: marathi jalgaon news chalisgaon filed a case against the father in law and police fir