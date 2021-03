चोपड्यातही पाच बाधितांचा ऑक्सिजनअभावी मृत्यू? 

चोपडा (जळगाव) : उपजिल्हा रुग्णालयात कोविड सेंटर सुरू असून, या ठिकाणी पाच वयोवृद्ध कोरोना बाधित रुग्णाचा शुक्रवारी (ता. २६) मध्यरात्री ऑक्सिजन न मिळाल्याने मृत्यू झाल्याचे समजते. या प्रकारामुळे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

चोपडा येथील उपजिल्हा रुग्णालयात शेकडो कोरोनाबाधित रुग्णांवर योग्यरित्या उपचार केले जात असून, ते कोरोनामुक्त होऊन घरी जात आहेत. या रुग्णालयात दाखल रुग्णांपैकी आठ जणांची प्रकृती शुक्रवारी रात्री अचानक बिघडली. मात्र, फक्त तीनच ऑक्सिजन सिलिंडर उपलब्ध झाल्याने उर्वरित पाच जणांना सिलिंडर मिळू शकले नाही. त्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला असल्याचे समजते. तसेच, ऑक्सिजन सिलिंडर बंद पडल्याने या पाचही रूग्णांचा मृत्यू झाल्याचेही बोलले जात आहे. हे पाचही बाधित ६० ते ६५ या वयोगटातील होते. मुंबईत कोविड रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत व्हेंटिलेटरवरील रुग्णास हलविण्यास उशिर झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला होता. असाच काहीसा प्रकार येथे झाला असल्याचे मानले जात आहे. ऑक्सिजन संपल्यामुळे कोणत्याही रुग्णाचा मृत्यू झालेला नाही. मृत्यू अगोदरच झाला होता. दहा ते पंधरा मिनिटांचा लॅप्स झाला होता. ऑक्सिजन संपला होता. डॉक्टरांनी तत्काळ खासगी हॉस्पिटलमध्ये जाऊन ऑक्सिजन सिलिंडर उपलब्ध करून ते रुग्णांना पुरविले. कोणत्याही वृत्तावर, व्हिडिओवर विश्‍वास न ठेवता उपजिल्हा रुग्णालयाच्या सेवेवर विश्‍वास ठेवावा.

- डॉ. मनोज पाटील, अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, चोपडा संपादन- राजेश सोनवणे

