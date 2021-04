संगणकीकृत सातबारा आता एका क्लिकवर 

जळगाव : शासनाच्या निर्देशानुसार जळगाव जिल्हा महसूल विभागाने सातबारा उतारे ‘डिजिटली’ तयार करून त्यावर संगणकीकृत सह्याही केल्या आहेत. जिल्ह्यात हे काम ९९.५२ टक्के पूर्ण झाले आहे. या मुळे आता नागरिकांना महसूल विभागाच्या वेबसाइटवर जाऊन एका क्लिकवर आपला स्वतःचा सातबारा उतारा काढणे शक्य होणार आहे. अर्थात त्यासाठी त्यांना ऑनलाइन पेमेंट करावे लागणार आहे.

काही वर्षांपूर्वी हस्तलिखित सातबारा उतारे मिळविण्यासाठी नागरिकांना तलाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत असे. अनेक वेळा फेऱ्या मारूनही उतारा मिळत नसे. विशेषतः ग्रामीण भागात तर शेतकऱ्यांना ऐन पिकांच्या सिझनमध्ये मोठी अडचण होत असे. सोबतच अनेक ठिकाणी नागरिक सातबारा उतारे देण्यासाठी नाडला जात असे. या मुळे गेल्या तीन वर्षांपूर्वी संगणकीकृत सातबारा उतारे किंवा एटीएमद्वारे उतारे देण्याची घोषणा तत्कालीन राज्य शासनाने केली होती. ती आज पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. घरच्या घरी डिजीटल सातबारा काढणे शक्‍य

आता नागरिकांना जर संगणकाचे ज्ञान असेल तर घरच्या घरी किंवा कोणत्याही सायबर कॅफेत जाऊन महाभूमी अभिलेख साइटवर जाऊन आपला तालुका, गाव, सिटी सर्व्हे नंबर किंवा नाव टाकण्यास त्यांना स्वतःचा डिजिटल सातबार उतारा काढता येणार आहे. त्यासाठी त्यांना ऑनलाइनच पेमेंट करायची सुविधाही देण्यात आली आहे. या मुळे तलाठी कार्यालयाचे उंबरठे आता नागरिकांना झिजवावे लागणार नाही अन् तत्काळ उताराही काढता येईल. आकडे बोलतात...

* जिल्ह्यात एकूण सातबार उतारे - १२ लाख ११ हजार ४८४

* डाटा साइन झालेले उतारे - १२ लाख आठ हजार १३२

* फेरफारनंतर डेटा साइन न झालेले उतारे - पाच हजार ८३९

* डिजिटली साइन झालेले उतारे - १२ लाख दोन हजार २९३

* एकूण प्रमाण - ९९.५२ नागरिकांना आता स्वतःच्या संगणकावरून डिजिटली सातबार उतारा काढता येणार आहे. त्यासाठी त्यांना महसूल विभागाच्या वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाइनच पेमेंट करावे लागणार आहे. या मुळे नागरिकांचा उतारे मिळण्यास वेळी वाचणार आहे. जिल्ह्यात डिजिटल सातबारा पूर्ण करण्याचे काम ९९.५२ टक्के झाले आहे.

-रवींद्र भारदे, महसूल उपजिल्हाधिकारी



