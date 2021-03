जळगाव : जिल्ह्यात कोरोना संसर्गाची रुग्णसंख्येत दररोज वाढ होत आहे. यामुळे विना मास्क फिरणारे, गर्दी करणाऱ्यांवर कारवाईसाठी आज जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, पोलिस अधिक्षक डॉ. प्रविण मुंडे चक्क रस्त्यावर उतरले. सकाळी दहा ते बारा दरम्यान शहरातील सर्व व्यापारी संकूलात फिरून त्यांनी नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उचलला. तर पन्नास जणांवर विना मास्क फिरणे व सामाजीक अंतर न पाळणे याप्रकरणी जागेवरच दंडही केला आहे. कोरोना बाधीतांची संख्या जळगाव शहरात सर्वाधिक आहे. नागरिक विना मास्क फिरताहेत, गर्दी करताताहेत, सामाजीक अंतर पाळत नाही यामुळे कोरोना संसर्ग जलद गतीने वाढतोय. आज सकाळी दहाच्या सुमारास जिल्हाधिकारी राऊत, पोलिस अधिक्षक डॉ. मुंडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, आयुक्त सतीश कुलकर्णी, उपायुक्त वाहुळे, शहर वाहतूक पोलिस निरीक्षक देविदास कुनगर, तहसिलदार नामदेव पाटील, मंडळाधिकारी योगेश नन्नवरे, तलाठी व पोलिस कर्मचारी उपस्‍थित होते. मार्केट अन्‌ रस्‍त्‍यावर नुसती धावपळ

जिल्‍हाधिकारी राऊत हे स्‍वतः रस्‍त्‍यावरव उतरल्‍याने धावपळ सुरू झाली होती. फुले मार्केट, महात्मा गांधी मार्केट, चित्रा टॉकीज परिसर, नवीपेठ, गोलाणी मार्केट परिसरात फिरून विना मास्क फिरणारे, गर्दी करणाऱ्यांवर जागेवरच कारवाई केली. श्री.राउत, डॉ.मुंडे यांनी व्यापाऱ्यांना विना मास्क येणाऱ्यांना माल देवू नका अशी सूचना केली. यामुळे एकच धावपळ सुरू झाली होती. पोलिसांना पाहून काढत होते पळ

विना मास्क फिरणाऱ्यांना पकडून जागेवरच पाचशे रूपयांचा दंड करण्यात येत होतो. यामुळे विना मास्क फिरणारे पोलिसांना पाहून पळ काढत होते. त्यांना पकडून दंड करण्यासाठी त्यांच्या मागे पोलिस पळतानाचे चित्र गोलाणी मार्केट परिसरात दिसून आले. दूपारी बारापर्यंत एकूण पन्नास जणांवर कारवाई करण्यात आली होती. संपादन ः राजेश सोनवणे

