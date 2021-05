By

भुसावळ (जळगाव) : लॉकडाऊननंतरही (Lockdown) नियमांचे उल्लंघण केल्याने धडक मोहिम राबवण्यात आल्यानंतर ११ विक्रेत्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले. भुसावळ शहरात धडक कारवाई करत नियमांचे (Lockdown rules) उल्‍लंघन करणाऱ्या तब्‍बल २५६ जणांवर दंडात्‍मक (Police) कारवाई करण्यात आली आहे. (coronavirus lockdown rules not follow police on road and fine)

हेही वाचा: कोरोनाचा कठीण काळ..आणि तरीही चोपडा बाजार समिती मालामाल !

लॉकडाऊनचे उल्‍लंघन केल्याने २५६ जणांवर कारवाई करीत ६८ हजार ८०० रुपयांचा दंड वसुल झाला. शिवाय रीक्षा चालकांना रीक्षात प्लॅस्टीक कागद/कापड लावण्याचे निर्देश देवूनही त्याचे पालन न केल्याने ९२ रीक्षा चालकांकडून १८ हजार ४०० रुपयांचा दंड वसुल झाचला शिवाय मोटार व्हेईकल अ‍ॅक्टच्या २६४ केसेसच्या माध्यमातून ३१ हजार ९०० रुपयांचा दंड वसुल झाला. विनाकारण फिरणार्‍या १८८ नागरीकांची कोरोना टेस्ट करण्यात आली. कारवाईत एक लाख २० हजारांचा दंड वसुल करण्यात आला.

साडेअकरापासून पोलिस रस्‍त्‍यावर

पोलिसांनी बाजारपेठ, हंबर्डीकर चौक, शहर पोलिस ठाणे, जामनेर रोड, खडका चौफुली या ठिकाणी मोहिम राबवत दंडात्मक कारवाई केली. सकाळी ११.३० पासून डीवायएसपी सोमनाथ वाघचौरे, पोलिस निरीक्षक दिलीप भागवत यांनी रस्त्यात थांबून येणाऱ्या जाणाऱ्या वाहनांची कसून तपासणी केली. यावेळी कागदपत्रे नसलेल्या आणि विनाकारण फिरणाऱ्या वाहनधारकांना दंड केला. शहर वाहतूक शाखेचे सहायक निरीक्षक एम. एम. गायकवाड यांनी सहकाऱ्यांसमवेत जामनेर रोडसह अन्य ठिकाणी थांबून केस केल्या.