जळगाव : जिल्‍ह्‍यातील कोरोना संसर्गाचा फैलाव कमी झाला आहे. तरी देखील आज देखील बुधवारइतकेच ३७ नवीन बाधित आढळून आले आहेत. तर ४७ रूग्‍ण बरे होवून घरी परतले आहेत. जिल्ह्यातील कोरोना संसर्ग अजूनही पुर्णपणे नष्‍ट झालेला नाही. प्रमाण कमी असले तरी चिंता आहेत. बाजारात अगदी मोकळेपणाने फिरणाऱ्यांनी याचा विचार करून मास्‍क वापरणे बंधनकारक आहे. परंतु असे होताना दिसत नसल्‍याने कोरोनाची लागण अजून देखील होत आहे. आज आलेल्या कोरोना अहवालाप्रमाणे जिल्ह्यात एकुण ५६ हजार ७६५ बाधित रूग्ण आढळून आलेत. त्यापैकी ४७६ रूग्ण विविध कोवीड रूग्णालयात उपचार घेत आहेत. तर ५४ हजार ९३८ रूग्ण बरे होवून घरी परतले आहे. जळगावात दोघांचा मृत्‍यू

जिल्हा कोवीड रूग्णालयाच्या अहवालानुसार आज जिल्ह्यातून ३७ बाधित रूग्ण आढळून आले आहे. तर ४७ रूग्ण बरे होवून घरी परतले. आज देखील सात तालुके निरंक राहिले. मात्र मृत्‍यूचा आकडा अजून देखील थांबलेला नसून जळगाव शहरातील दोन रूग्णांचा मृत्यू झाल्‍याचे जिल्हा कोवीड रूग्णालयाच्यावतीने कळविण्यात आले आहे. असे आढळले रूग्‍ण

जळगाव शहर १६, भुसावळ ४, चोपडा २, भडगाव १, यावल २, एरंडोल १, जामनेर २, रावेर ४, चाळीसगाव ५ असे एकुण ३७ बाधित रूग्ण आढळले आहे. तर जळगाव ग्रामीण, अमळनेर, पाचोरा, धरणगाव, पारोळा, मुक्ताईनगर, बोदवड या तालुक्‍यांमध्ये एक देखील रूग्‍ण आढळून आला नाही.



Web Title: marathi jalgaon news coronavirus update two death and 37 new patient