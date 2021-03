अतिक्रमित घरांनाही लागणार घरपट्टी 

फैजपूर (जळगाव) : शहरातील हद्दीतील सरकारी व पालिका मालकीच्या, तसेच पालिका मालकीच्या जागेवरील अतिक्रमित घरांना (झोपडपट्टी) घरपट्टी लावण्यासाठी पालिकेकडून सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. फैजपूर पालिकेच्या शुक्रवारी (ता. ५) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत या विषयाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

फैजपूर शहराच्या उत्तरेस असलेल्या हद्दीतील सरकारी सिटी सर्व्हे क्रमांक ३७३१ व ३७३३ या जागेवर १९९५ पासून अतिक्रमित घरांची झोपडपट्टी वसली आहे, तर पालिका मालकीच्या गट क्रमांक ३७७९ वरदेखील अतिक्रमित घरे आहेत. या अतिक्रमित घरांना (झोपडपट्टीला) शहरातील स्वतःच्या मालमत्ताधारकांप्रमाणे पालिकेतर्फे अनेक वर्षांपासून फैजपूर पालिका अत्यावश्यक मूलभूत नागरी सुविधा पुरवित आहे. केवळ अतिक्रमणधारकांनी घेतलेल्या नळ संयोजनापोटी पाणीपट्टी कर पालिकेला मिळतो. एकंदरीत या अतिक्रमित घरांना (झोपडपट्टीला) पुरविण्यात येत असलेल्या सोयीसुविधांवर लागणारा खर्च पालिकेला करावा लागतो. त्यासाठी या अतिक्रमित घरांना पालिकेतर्फे पुरविल्या जाणाऱ्या नागरी सुविधांपोटी पालिकेला उत्पन्न मिळावे, यासाठी घरपट्टी लावण्याच्या निर्णयास पालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या सभेत मंजुरी देण्यात आली आहे. सर्व्हेनंतर मालमत्‍ता कराची आकारणी

अतिक्रमित घरांच्या (झोपडपट्टीला) घरपट्टी आकारणीचा यापूर्वी सर्व्हे करण्यात आला आहे. आता पुन्हा हा सर्व्हे करण्यात येऊन अतिक्रमित घरांची घरपट्टी कर आकारणी करण्याच्या पालिकेकडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सर्व्हे झाल्यानंतर मालमत्ता कराची आकारणी करण्यात येणार आहे. जरी घरपट्टी कराची आकारणी झाली तरी हे अतिक्रमण नियमित होणार नाही. या अतिक्रमित (झोपडपट्टीला) पालिका पुरवित असलेल्या नागरी सुविधांपोटी घरपट्टी कर आकारणी होणार आहे, असे पालिकासूत्रांनी सांगितले आहे. उत्पन्नात होणार वाढ

अतिक्रमित झोपडपट्टीधारक वर्षानुवर्षे रहिवास करीत आहेत. त्यांना पालिका अनेक वर्षांपासून अत्यावश्यक नागरी सुविधा पुरवित असली तरी पालिकेने अद्यापही मालमत्ता कर आकारणी केली नव्हती. मात्र, आता या अतिक्रमित घरांना (झोपडपट्टी) घरपट्टी लावण्यासाठी पालिकेकडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या माध्यमातून पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे. पालिका या अतिक्रमित घरांना मूलभूत नागरिक सुविधा पुरवित आहे. या उद्देशाने या अतिक्रमित घरांना घरपट्टी मालमत्ता कर आकारणी केली जाणार आहे. अतिक्रमण हे नियमित झाले, असे समजण्यात येणार नाही किंवा नियमित होणार नाही.

-किशोर चव्हाण, मुख्याधिकारी, फैजपूर पालिका संपादन ः राजेश सोनवणे

