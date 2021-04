मार्च एंडिंगची धावपळ..दोन दिवसांत साडेतीनशे कोटींचे बिले अदा 

जळगाव : जिल्हा कोशागार कार्यालयातून मंगळवारी (ता. ३०) व बुधवारी (ता. ३१) सुमारे साडेतीनशे कोटींची बिले अदा करण्यात आली. ही कार्यालये रात्री बारापर्यंत सुरू होती.

मिनी मंत्रालय अर्थात जिल्हा परिषदेच्या वित्त व लेखा विभागात मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विनोद गायकवाड, सहाय्यक लेखाधिकारी राजेंद्र खैरनार यांच्यासह सर्व र्स्टाफ कोरोना नियमांचे पालन करून जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागातील बिलांचे विविध हेडखाली अनुदान आले का, बिलांची रक्कम किती, किती असायला हवी आदींची तपासणी करीत होते. अनुदान येताच एका व्यक्तीला संबंधित बिल घेऊन जिल्हा कोशागार कार्यालयात पाठविले जात होते. इतर कर्मचारी विविध विभागांचे देयकांचे तपशील, किती दिले, किती देणे बाकी, किती अनुदान आले, किती बाकी, बिल कितीचे टाकले आदी कामे करण्यात व्यस्त होती. कोशागार विभागाकडून १४८ बिले अदा

जिल्हा कोशागार कार्यालयात जिल्हा कोशागार अधिकारी पी. सी. पंडित, उपकोशागार अधिकारी भीमराव महाले, अपर कोशागार अधिकारी रशीद तडवी यांच्या नियंत्रणाखाली सर्व स्टाफ जिल्ह्यातील शासकीय विभागांना शासनाकडून रिलीज होणाऱ्या अनुदानाचा आढावा घेत संबंधित विभागाचे बिल आले का, याची खातरजमा करून देयके अदा करण्याची कामे करीत होती. मंगळवारी एकूण १४८ बिले कोशागार विभागाने आलेल्या अनुदानानुसार अदा केली. त्याची रक्कम १८७ कोटी ७२ लाख ५८ हजार ४१ एवढी होती. बुधवारी दुपारी दोनपर्यंत ७३ बिले अदा करण्यात आली. त्याची रक्कम चार कोटी ८० लाख ९२ हजार ३४६ रुपये होती. रात्री उशिरापर्यंत अनुदान येणार असल्याने कोशागार कार्यालय रात्री बारापर्यंत सुरू होते. अनुदान नाही अन्‌ बिलेही कमी

दर वर्षी शासनातर्फे मार्चएंडिंगला अधिकाधिक बिलांचे अनुदान मिळते. यामुळे ३१ मार्चचा दिवस बिले कोशागार कार्यालयात टाकण्यासाठी लांबच्या लांब रांगा लागलेल्या असायच्या. मात्र, यंदा अनुदान कमी प्रमाणात आल्याने कोशागार कार्यालयात लांबच्या लांब रांगा दिसल्या नाहीत.



कोरोना काळातही कमी मनुष्यबळावर आम्ही सर्व विभागांचे बिले कोशागार कार्यालयात सादर करण्याचे काम करीत आहोत. काही कर्मचाऱ्यांना कोरोना झाला होता. या मुळे उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर अधिकाधिक चांगले काम करण्याचा आमचा प्रयत्न राहिला. एकूण चारशे बिले आम्ही कोशागार कार्यालयात सादर केली आहेत.

-विनोद गायकवाड, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद



यंदा अनुदान कमी आल्याने अनेक शासकीय विभागांना बिले टाकता आली नाहीत. ३१ मार्चच्या रात्री उशिरापर्यंत अनुदान येते. ते आले, की आम्ही बिले अदा करतो. कोरोना संसर्गाचे नियम पाळून सर्व कामे सुरू आहेत.

- पी. सी. पंडित, जिल्हा कोशागार अधिकारी संपादन- राजेश सोनवणे

