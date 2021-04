जळगाव : शहरासह जिल्ह्यात कोरोनाबाधितांची संख्या वाढली आहे. शासकीयसह खासगी रुग्णालयातही रुग्णांना बेड अपूर्ण पडत असल्याचे चित्र आहे. यामुळे मोहाडी येथील रुग्णालयात ५०० खाटांचे रुग्णालय तयार करण्यात आले आहे. त्यात तुर्तास ८० बेड ऑक्सीजनचे तयार करण्यात आले आहेत. तर रुग्णालयात ११ डॉक्टरांची नियूक्ती करण्यात आली आहे. उद्यापासून (ता.८) रुग्णांना दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

वाढत्या रुग्णसंख्येवर आळा घालण्यासाठी विविध उपाय जिल्हा प्रशासन, आरोग्य यंत्रणा करीत आहेत. त्यात रुग्ण शोधणे, चाचण्या वाढविणे, रुग्णांना लवकर दाखल करून त्यावर उपचार करणे, गर्दी न होण्यासाठी सामाजिक अंतराचे पालन करण्यास भाग पाडणे, रुग्णसंख्या वाढू नये यासाठी कोरोना संसर्गाची साखळी तोडणे, र्निबंध याबाबींचा अवलंब केला जात आहे. सुरू होण्यास विलंब

मोहाडी येथील रुग्णालय एक एप्रिलपासूनच कार्यान्वीत होणार होते. मात्र ऑक्सीजन पाईप लाईनचे काम पूर्ण न झाल्याने ते कार्यान्वीत झाले नाही. आता तुर्तास ‘डूरा ऑक्सीजन सिलिंडर’ बसवून ८० ओटू बेड तयार करण्यात आले आहेत. हे बेड रेडी टू टेक पेशंट’ आहेत. यामुळे येथे ११ डॉक्टरांची नियूक्तीही करण्यात आली आहे. त्यात ८ जिल्हा रुग्णालयाचे व ७ नुकतेच अपॉइंट केलेले आहेत. रूग्‍ण वाढीमुळे ८० बेड ऑक्‍सीजनचे

मोहाडी रुग्णालय एकूण ५०० बेडचे असेल. त्यात २०० बेड ऑक्सिजनचे करायचे आहेत. तर ३०० बेड सीसीसी सेंटरसाठी असतील. रुग्णालयाची व बेड तयार करण्याबाबतच्या यंत्रणेची पाहणी जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी केली असल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. एन. एस. चव्हाण यांनी दिली. रुग्ण वाढीमुळे तुर्तास ८० ऑक्सीजन युक्त बेडचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. इतर बेडही लवकरच पूर्ण केले जाणार आहेत. संपादन- राजेश सोनवणे

