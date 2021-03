जळगाव : दुचाकीवरून १५ लाख रूपयांची कॅश घेऊन जाणाऱ्यांना दोघांनी बंदुकीचा धाक दाखवून रोकड लंपास केली. कॅश घेवून दोघेजण फरार झाल्याचा प्रकार घडल्याने शहरात एकच खळबळ उडाली आहे. शहरातील रहदारीचा रस्‍ता असलेल्‍या पंचमुखी हनुमान मंदिराजवळील परिसरातून महेश चंद्रमोहन भावसार (वय ५३, रा. दिक्षीतवाडी) आणि संजय सुधाकर विभांडीक (वय ५१, रा. महाबळ कॉलनी) हे दुपारी सव्वाचारच्या सुमारास १५ लाख रूपयांची रोकड घेऊन जात होते. यातील महेश भावसार यांच्याकडे रोकड असून ते एका दुचाकीवर होते. तर विभांडीक हे त्यांच्यासोबत दुसऱ्या दुचाकीने जात होते. दोघेजण पंचमुखी हनुमान मंदिराजवळ आले असतांना त्यांना दुचाकीवरून आलेल्या दोघांनी थांबवण्याचा प्रयत्न केला. बॅग लांबविण्याचा प्रयत्‍न फसला अन्‌

एकाने महेश भावसार यांच्याजवळ असलेली पैसे असलेली बॅग लांबविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याला यश आले नाही. यामुळे चोरट्याने सरळ बंदुक काढून त्यांना धमकावले. यात दोघांमध्ये झटापट देखील झाली. यामध्ये रिव्हॉल्व्हरची मॅगेझीन खाली पडली. दरम्‍यान एकाने दुचाकीवरून पळ काढला. तर दुसरा पळत जाऊन घटनास्थळावरून फरार झाला. अवघ्या काही मिनिटांमध्ये हा थरार घडल्याने परिसरात खळबळ उडाली. सीसीटीव्ही तपासणीचे काम

घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी खाली पडलेले मॅगेझीन जप्त करून चौकशीस सुरवात केली. भर दिवसा घडलेल्या या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली असून, पोलिस आता परिसरातील सीसीटिव्हीमध्ये हे चोरटे दिसून येतील; या दृष्‍टीने तपास करत आहेत. यातील एका फुटेजमध्ये चोरट्याच्या शरीराचा खालील भाग आला असून तो वेगाने पळत असल्याचे दिसून आले आहे. यात रिव्हॉल्व्हर दाखवून धमकावणाऱ्याने जीन्सची पँट आणि पांढरा शर्ट घातल्याची माहिती भावसार आणि विभांडीक यांनी पोलिसांना दिली आहे.

