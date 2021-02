जळगाव, कासोद्यात अवैध सावकारांवर छापे 

जळगाव : जिल्ह्यात अवैध सावकारी जोरात सुरू आहे. सहकार विभागाच्या तीन पथकांनी मंगळवारी (ता. १६) जळगाव व कासोदा (ता. एरंडोल) येथे अवैधरीत्या सावकारी करणाऱ्या तीन जणांच्या घरी व दुकानांवर छापे टाकून कारवाई केली आहे. अवैधरीत्या सावकारीबाबत अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे ताब्यात घेण्यात आली आहेत.

सहकार विभागाचे सहाय्यक निबंधक व छापा पथकप्रमुख के. पी. पाटील (एरंडोल) यांनी सांगितले, की जळगाव व कासोदा येथे तीन जण अवैधरीत्या सावकारी करतात. त्यांच्या दुकानाची व घराची तपासणी अचानक छापे टाकून केली असता सर्व सत्य बाहेर येईल, अशी तक्रार जिल्हा उपनिबंधकांकडे आली होती. त्यानुसार मंगळवारी सहकार जिल्हा उपनिबंधक संतोष बिडवाई यांनी जळगाव येथे एका ठिकाणी, तर कासोदा येथे दोन ठिकाणी सकाळी अकरा व सव्वाअकराच्या सुमारास छापे टाकले. त्यात, सपना बियाणी, शैलेश बियाणी, श्रीराम बियाणी यांच्या जळगाव व कासोदा येथील दुकाने व घरांवर छापे टाकले. त्यात ते अवैधरीत्या सावकारी करताना आढळले. त्यांच्याकडून सावकारी व्यवहाराची अनेक कागदपत्रे, फायली जप्त करण्यात आल्या आहेत. कासोदा येथील पथकात सहाय्यक निबंधक व छापा पथकप्रमुख के. पी. पाटील व सहाय्यक निबंधक जी. एच. पाटील (अमळनेर) यांच्यावर छाप्याची जबाबदारी होती. दोन्ही पथकांत सहकार विभागाचे चार-चार अधिकारी व स्वतंत्र पोलिस बंदोबस्त होता. सहकार विभागाने गेल्या वर्षभरात अशी धडक कारवाई पहिल्यांदा केल्याने अवैध सावकारी करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. अशी कारवाईची मोहीम सहकार विभागाने वर्षभर सातत्याने केल्यास अनेक अवैध सावकार समोर येतील. संपादन ः राजेश सोनवणे

Web Title: marathi jalgaon news sahkar department