पांढऱ्या सोन्याची सांगून लुट; दोनशे शेतकऱ्यांची दोन कोटीत फसवणूक

तळेगाव (जळगाव) : येथील कापूस व्यापारी दीपक भामरेसह चौघांनी जादा दराचे आमिष दाखवून दोनशेवर शेतकऱ्यांची सुमारे दोन कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे. याप्रकरणी जामनेर पोलिस ठाण्यात चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे.

तळेगाव येथील मूळ रहिवासी व सध्या जामनेरातील वाकी रोड परिसरात वास्तव्यास असलेला दीपक भामरे याने सुरवातीला जामनेर व तळेगाव येथे कृषी केंद्र सुरू केले. त्यानंतर त्याने वडील जनार्दन भामरे, भाऊ कैलास​ भामरे व अरुण सत्रे यांच्यासह कापसाचा व्यवसाय सुरू केला. शेतकऱ्यांना इतर व्यापाऱ्यांपेक्षाही​ जादा भावाचे आमिष दाखवून कापूस खरेदी करून दोनशेच्या वर शेतकऱ्यांना दोन कोटी रुपयांत फसवणूक केली आहे. सुरवातीला काही शेतकऱ्यांना पैसे आठ ते दहा दिवसांनी परत दिले. नंतर दोन कोटींच्या वर शेतकऱ्यांचे पैसे झाल्यानंतर कापूस खरेदी बंद करून शेतकऱ्यांना पैसे न देता उडवाउडवीची उत्तरे दिली. या मुळे याबाबत शेतकऱ्यांनी पोलिस ठाण्याला कळविले. मात्र, तिथेही शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याऐवजी पोलिस ठाण्याच्या आवारात उन्हातान्हात फिरावे लागले. भामरे याची प्रॉपर्टी व शेत विक्री झाल्यानंतर ५ मार्चला पैसे मिळतील, असे पोलिस उपनिरीक्षक प्रताप इंगळे यांनी शेतकऱ्यांना सांगितले. ५ तारखेला शेतकरी पोलिस ठाण्यात गेले असता, कापूस व्यापारी दीपक भामरे व त्याचे वडील जनार्दन भामरे, भाऊ कैलास भामरे फरारी झाले असून, व्यापाऱ्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. नेत्यांसह शेतकरी पोलिस ठाण्यात

दरम्यान, शेतकऱ्यांनी मंगळवारी (ता. ९) आक्रोश करीत जामनेर पोलिस ठाणे गाठले. जामनेर तालुक्याचे स्थानिक नेते संजय गरुड, वंदना पाटील, डॉ. प्रशांत पाटील, प्रल्हाद बोरसे, कळमसराचे सरपंच अशोक चौधरी, माधव चव्हाण, विलास राजपूत व इतर राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. या वेळी संबंधित व्यापाऱ्याला फोन केला असता, त्याने संबंधित अधिकारी व नेतेमंडळींना बुधवारी अकराला येण्याचे आश्वासित केले. मात्र, बुधवारी (ता. १०) दिलेल्या वेळेत पोलिस ठाण्यात हजर झाला नाही आणि लोकांचा रोष या मुळे मात्र वाढतच आहे. अखेर दुपारी तीनच्या सुमारास गुन्हा दाखल झाला. संपादन ः राजेश सोनवणे

