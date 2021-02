जळगाव : शहरातील सुभाष चौकातील ज्वेलरी खरेदी करण्यासाठी माहेरी आलेल्या विवाहितेच्या पिशवी कापून पिशवीतील १ लाख २२ हजार रूपये किंमतीचे सोन्याचे दागिने अज्ञात चोरट्यांनी चोरून नेल्याचे २३ फेब्रुवारी दुपारी ३ वाजता उघडकीला आले आहे. याप्रकरणी शनीपेठ पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. शहारातील पारखनगरतील माहेर असलेल्या माला राकेशकुमार मालानी (वय ५३ रा. कालानीनगर, इंदौर) या जळगाव भावाच्या भेटीसाठी आल्या होत्‍या. सर्वांची भेट झाल्‍यानंतर सोने खरेदी करण्यासाठी मंगळवारी दुपारी माला मालानी ह्या त्यांच्या भावजायीसोबत सुभाष चौकातील बाफना नयनतारा ज्वेलर्स येथे सोने खरेदीसाठी आल्‍या. येथून त्यांनी १ लाख २२ हजार ८०९ रूपये किंमतीचे ब्रासलेट व कानातील टॉप्स असे सोन्याचे दागिने खरेदी केले. त्यानंतर सिल्वर शोरूम गेले. अवघ्‍या पाच मिनिटात दागिने गायब

सुवर्णपेढीतून बाहेर निघाल्‍यावर दोन्ही महिला सिल्‍व्‍हर शोरूममध्ये गेल्‍या. या दुकानावर पोहचताच त्यांनी पिशवीत दागिने पाहिले असता त्‍यात ते आढळून आले नाही. अज्ञात चोरट्यांनी पिशवी कापून सोन्याचे दागिने लंपास केल्याचे त्‍यांचे लक्षात आले. यानंतर महिलांनी धावपळ करत सुवर्णपेढीत विचारणा केली असता आढळून आले नाही. यानंतर पोलिस स्‍टेशन गाठत महिलेने दिलेल्‍या फिर्यादीवरून शनीपेठ पोलीस ठाण्यात अज्ञात चोरट्यांविरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

