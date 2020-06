अन..रस्त्याच्या मधोमध मोर पिसारा फुलवून थुईथुई नाचला

अमळनेर : अन अचानक लोकवस्तीत, रस्त्याच्या मधोमध एक मोर पिसारा फुलवून थुईथुई नाचताना दिसला. क्षणात मनावरील ताण हलका झाला. मन सकारात्मक विचारांनी भरून आले. कोरोनाने उद्भवलेली समस्या किरकोळ वाटायला लागली, आपण उगीच "पॅनिक'' झालो होतो, असा सुखद व वेगळा अनुभव दोंडाईचा येथील अपर तहसीलदार सुदाम महाजन यांनी "दै सकाळ" बोलताना कथन केला. दोंडाईचा येथे काल नऊ रूग्ण कोरोना पॉझिटिव्ह आले. ही बातमी समजताच तहसीलदार श्री महाजन हे जागरूक झाले. त्यातच सिंधी कॉलनीतील एक रूग्ण नाशिकच्या "सह्याद्री हॉस्पिटल " मधून कोरोना 'पॉझिटिव्ह' आल्याची बातमी कानावर आली. नवा रूग्ण असल्याने काँटॅक्ट ट्रेसिंग करणे अतिशय गरजेचे असल्याने श्री महाजन यांनी सिंधी कॉलनीकडे धाव घेत लगेच घटनास्थळी दाखल झाले. त्यातच दोंडाईचा शहरात वातावरणामुळे सर्वत्र अंधारून आले होते. गार हवा सुटली होती. मनात विचारांची दाटी झाली होती. शहराला वाचवून लोकांच्या मनातून भिती काढणे गरजेचे होते. कोणत्याही अफवा न पसरवता या प्रसंगी लोकांनी एकजुटीने संकटाला सामोरे कसे जावे. असे असंख्य विचार मनात गर्दी करून आले होते. थोडावेळ त्या "निर्मिका" शी अंतर्मन चर्चा करत होते. त्याच वेळी अचानक लोकवस्तीत रस्त्याच्या मधोमध एक मोर पिसारा फुलवून थुईथुई नाचताना दिसला. हे पाहून सर्व थकवा दूर झाला. मनावरील व नभातील मळभ दूर झाले. एका नवीन उभारीने व उमेदीने कामाला लागलो. अशा कामाला की ज्याचे सोल्युशन सापडल्याचे स्पष्ट जाणवत होते असे ही श्री महाजन यांनी सांगितले.

