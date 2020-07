केंद्राकडून २५ हजार टन मका खरेदीला मान्यता 

भडगावः राज्यात १५ जुलैपासून मका खरेदीची मुदत संपल्याने बहुसंख्य शेतकऱ्यांचा नोंदणी केलेला मका खरेदीवाचून पडून होता. त्यामुळे शेतकरीवर्गात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले. या पार्श्वभूमीवर खासदार उन्मेष पाटील यांनी केंद्रीय नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांची बुधवारी (ता. २२) भेट घेत मका खरेदीचे लक्ष्यांक वाढवून द्यावे, अशी मागणी केली. त्याअनुषंगाने त्यांनी तत्काळ महाराष्ट्राला २५ हजार टन मका खरेदीला मान्यता दिल्याचे पत्र दिले, अशी माहिती खासदार उन्मेष पाटील यांनी ‘सकाळ’ला दिली. या निर्णयाने मका खरेदीचा मार्ग आता मोकळा झाला असून, उत्पादकाला दिलासा मिळाला आहे. यंदा पहिल्यांदा रब्बी हंगामातील ज्वारी व मका खरेदी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. मात्र १५ जुलैपर्यंत खरेदीची मुदत असल्याने हजारो शेतकऱ्यांचा माल खरेदीच्या प्रतीक्षेत आहे. हमीभावाच्या भरवशावर शेतकऱ्यांनी आपला माल विक्री केला नाही. त्यामुळे शासानाने लक्ष्यांक वाढवून खरेदी केंद्र पुन्हा सुरू करावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत होती. त्याअनुषंगाने खासदार उन्मेष पाटील यांनी बुधवारी (ता. २२) अन्न नागरी व पुरवठा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांची भेट घेत त्यांना मका खरेदी संदर्भात निवेदन दिले. त्यावर त्यांनी लगेचच राज्यात २५ हजार टन मका खरेदीस मान्यता दिली. ही खरेदी ३१ जुलैपर्यंत करण्यात येणार असल्याचे खासदार उन्मेष पाटील यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. राज्याने चुकीची मागणी केल्याने मध्यंतरीच्या काळात शेतकरी त्रस्त झाला. मात्र, ही समस्या आता मंत्री दानवे यांनी दिलेल्या परवानगीने सुटली आहे. राज्यात लवकरच पुन्हा मका खरेदीला सुरवात होईल.

-उन्मेष पाटील, खासदार, जळगाव संपादन- भूषण श्रीखंडे

