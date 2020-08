पावसाळ्याच्या मध्यातच धरणांत आबादानी; जिल्ह्यातील साठा ५४ टक्क्यांवर 

भडगाव: जिल्ह्यात यंदा आतापर्यंत दमदार पाऊस झाल्याने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जिल्ह्यातील धरणांत तब्बल २६ टक्के अधिक साठा असल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यातील तीन मोठे व १३ मध्यम प्रकल्पांमध्ये गेल्या वर्षी एकूण २८.३३ टक्के साठा होता. सद्य:स्थितीत या प्रकल्पांमध्ये ५४.१५ टक्के उपयुक्त साठा आहे. यात सात मध्यम प्रकल्प १०० टक्के भरून ओसंडून वाहत आहेत. जळगाव जिल्ह्यात १३ मध्यम प्रकल्प आहेत. त्यांपैकी सात प्रकल्प आतापर्यंत शंभर टक्के भरून ओसंडून वाहत वाहू लागले आहेत. त्यात अभोरा, मंगरूळ, सुकी, अग्नावती, हिवरा, तोंडापूर, मन्याड यांचा समावेश आहे. याशिवाय मोठ्या प्रकल्पातही समाधानकारक पाणीसाठा आहे. त्यात गिरणात ४७.९३ टक्के, हतनूर १७.१८, वाघूर ८६.७२ टक्के उपयुक्त साठा आहे. पाणीटंचाईचे संकट दूर

यंदा निम्म्या पावसाळ्यातच जिल्ह्यातील प्रकल्पांत ५४ टक्के साठा असल्याने बहुतांश भागातील पाणीटंचाईचे संकट दूर झाल्याचे चित्र आहे. निम्म्या जिल्ह्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या गिरणा धरणात ४७.९३ टक्के साठा असल्याने १५८ ग्रामीण व चार पालिकांच्या पाण्याचा प्रश्न निकाली निघाला आहे. जळगाव शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या वाघूर प्रकल्पातही ८६.७२ टक्के साठा असल्याने शहरावरील टंचाईचे ढग दूर झाले आहेत. आता शेतीसिंचनासाठी चिंता...

यंदा जळगाव जिल्ह्यात समाधानकारक पाऊस झाला आहे, तर अजून निम्मा पावसाळा बाकी आहे. त्यामुळे धरणात अजून साठा वाढू शकणार आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याबरोबर शेतीलाही पाणी मिळू शकणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. हतनूर, वाघूर, बहुळा, बोरी प्रकल्पातून काही प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. त्यामुळे परिसरातील जलपातळी वाढण्यास मदत होत आहे. गिरणा प्रकल्पाच्या काही कालव्यांतून विसर्ग सुरू आहे. जिल्ह्यातील प्रकल्पातील आजच्या तारखेची तुलनात्मक स्थिती (क्षमता दलघमीमध्ये, साठा टक्केवारीत) प्रकल्प.....एकूण क्षमता.....सद्य:स्थिती (याच तारखेला) .....गतवर्षाची स्थिती (याच तारखेची) हतनूर......२५५......……..१७.१८...……….२०.१६

गिरणा......५२३......……...४७.९३...………४१.६२

वाघूर......२४८.५५...……...८६.७२...……..३१.२२

अभोरा.....६.२......……….१००...………..५९.१२

मंगरूळ....६.४१......…......१००...……….५१.८७

सुकी........३९.८५...……...१००...………...४२.९३

मोर..........७.९३...……….६५.२१...……...२९.७१

अग्नावती...२.७६......……..१००...………..००.००

हिवरा...….९.६०......……..१००...………...००.००

बहुळा.....१६.३३......……..६९.९४...……….०१.५२

तोंडापूर.......४.६४...……..१००...………….१००

अंजनी........१५.६२...……..४१.५२...……….००.००

गूळ..........२२.७६...………७९.७०...……….४६.२२

भोकरबारी….६.५४.........….५.१३...………….००.००

बोरी.........२५.१५...……....८२.१४...………..००.००

मन्याड......४०.२७......……..१००...………….००.०० जिल्ह्यातील प्रकल्प दृष्टिक्षेपात

एकूण मोठे प्रकल्प...३

एकूण मध्यम प्रकल्प..१३

क्षमता (दलघमीमध्ये).. १४२७.५१

सद्य:स्थितीत साठा (दलघमी)..७७३.१

संपादन भूषण श्रीखंडे

