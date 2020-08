भुसावळ पून्हा हादरले; तरुणावर गोळीबार, चाकू हल्ला करून खून !

भुसावळ : शहरातील श्रीराम नगरातील बोंडे कटर जवळील भागातील रहिवाशी विलास दिनकर चौधरी या तरुणावर रात्री ११ वाजेच्या दरम्यान गोळीबार व चाकू हल्ला झाल्याची घटना घडल्याने परिसरात खळबळ उडाली. सविस्तर वृत्त असे की, बोंडे कटर जवळील विलास चौधरी हा रात्री घराबाहेर फोनवर बोलत असतांना काळे कपडे घालून असलेल्या ५ ते ६ तरुणांनी अचनाक विलासच्या हाताचवर व पोटावर चाकूने वार केले. हल्ला झाल्याने विलास हा घरात पळत जाऊन दरवाजा बंद केला. तर सव्वा आकराच्या सुमारास पुन्हा तरुणांनी विलासच्या घराकडे येऊन दरवाजावर दगड फेक करून घराच्या मागील बाजूकडील दरवाज्याची कडी तोडून घरात प्रवेश करून गोळीबार केला. घटनेचे वृत्त समजताच, डीवायएसपी गजानन राठोड व पोलीस निरीक्षक दिलीप भागवत, पोलीस कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी तरुणाला खाजगी दवाखान्यात दाखल केले. डॉक्टरांनी त्यास मृत घोषित केले. परिसरात घबराट

श्रीराम नगरात तरुणाचा खुन झाल्याची या थरारक घटनेमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. घटनास्थाळी पोलिस अधिकाऱयांनी पाहणी केली. या घटने प्रकरणी पोलिसांनी अक्षय न्हावकर, अभिषेक शर्मा, आकाश गणेश पाटील यांना ताब्यात घेतले आहे. संपादन- भूषण श्रीखंडे

