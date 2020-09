अस्थि गेल्या चोरीला अन स्मशानभूमीतच नातेवाईंकानी केले आंदोलन

मुक्ताईनगर : मुक्ताईनगर शहरातील बुऱ्हाणपूर रोडवर असलेल्या हिंदू स्मशानभूमीतून अस्थि चोरीस गेल्याची धक्कादायक घटना दि.11 सप्टेंबर रोजी सकाळी उघडकीस आली , मयत महिलेच्या नातेवाईकांनी अस्थि चोरीला गेल्याचे लक्षात येताच आज सकाळी बुऱ्हाणपूर रोडवरील स्मशानभूमीतच प्रचंड संताप व आक्रोश केला. शहरातील प्रशिक नगरातील रहिवासी असलेल्या 65 महिला कोविडचा उपचार सुरू असताना त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता . त्यांच्यावर दि.9 सप्टेंबर ला रात्री 12:30 वाजेच्या सुमारास अंत्यसंस्कार करण्यात आले होते .त्यानंतर दि.10 रोजी रात्री 8 वाजेपर्यंत नातेवाईकांनी प्रेत व्यवस्थित जळाले की नाही हे तपासले असता अस्थी व्यवस्थित होत्या. मात्र शुक्रवारी सकाळी मुलगा नितीन सुधाकर भालेराव व इतर नातेवाईक अस्थि घेण्यासाठी आले असता अस्थि चोरीला गेल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला.झालेल्या प्रकाराने महिलेचे नातेवाईकांनी यांनी प्रचंड आक्रोश व संताप केला . त्यामुळे विधी कशावर आणि कसा करायचा खोळंबला अशी संतप्त भावना व्यक्त करू लागले . अखेरीस नातेवाईकांनी स्मशानभूमीतच आंदोलन सुरू केले. तसेच नातेवाईकांनी आमदार चंद्रकांत पाटील यांना भ्रमणध्वनीवरून घटनेची माहिती दिली असता आमदार पाटील लागलीच स्मशानभूमीत पोहोचले. कुटुंबीय व नातेवाईकांच्या भावना जाणून घेत मुख्याधिकारी अश्विनी गायकवाड व पोलीस उपनिरीक्षक निलेश सोळुंके यांना लागलीच घटनास्थळी प्राचारण केले. आणि मुख्याधिकारी व पोलीस उपनिरीक्षकांना गुन्हा दाखल करून सखोल चौकशी करीत अस्थि चोरणाऱ्या भुरट्या चोरांचा तात्काळ शोध घेण्याचा सूचना केल्यात .आणि भालेराव कुटुंबियांची चर्चा करून त्यांच्या नातेवाईकांचे सांत्वन केले. संपादन- भूषण श्रीखंडे

