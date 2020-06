आयुध निर्माणीत बेमुदत संप अटळ; ९९ टक्के कर्मचारी संपाच्या बाजूने 

भुसावळ : केंद्र शासनाने देशातील आयुध निर्माणीचे निगमीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय रद्द करण्यासाठी राष्ट्रीय संयुक्त संघर्ष समितीच्या आदेशानुसार देशव्यापी बेमुदत संपासाठी आज (ता. १०) आयुध निर्माणी कामगार युनियन च्या वतीने रेस्ट शेड येथे मतदान घेण्यात आले. सर्व कर्मचाऱ्यांनी सकाळी कामावर जाताना संपासाठी मतदान केले. सरकार आयुध निर्माणींचे निगमिकरण निर्णावर ठाम असल्याने कामगारांनी संपाचे बाजुने मतदान करून, सरकार विरोधी रोष प्रकट केला व अनिश्चित संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला. येथील आयुध निर्माणीत कार्य प्रबंधक रामबंधु मिणा यांच्या नेतृत्वाखाली व कनिष्ठ कार्य-प्रबंधक एस. डी. भंगाळे यांचे निरिक्षणात, श्रम कार्यालयाचे नितीन सोनवणे, ओमप्रकाश स्वामी, नितीन लोखंडे, नविन गायकवाड, ए. एस. शेगोकारे, निलेश पाटील व सहयोगी स्टाफद्वारे मतदान प्रक्रिया यशस्वीरित्या पार पाडली. जळगाव जिल्ह्यातील उद्या (ता. ११) मजदुर युनियन इंटक व शुक्रवारी (ता. १२) आयुध निर्माणी कर्मचारी संघाच्या वतीने मतदान घेण्यात येईल. मतदान यशस्वी करण्यासाठी संयोजक दिनेश राजगिरे, प्रकाश कदम, एम. एस. राऊत यांच्या मार्गदर्शनात आयुध निर्माणी कामगार युनियन व स्थानिक संयुक्त संघर्ष समितीचे पदाधिकारी किशोर पाटील, दीपक भिडे, प्रविण मोरे, निलेश देवराळे, जितेंद्र आंबेडकर, हिरालाल पारिसकर, नाना जैन, राजकिरण निकम, मिलिंद ठोंबरे, ज्ञानदेव सरोदे, मामा बाविस्कर आदींचे सहकार्य लाभले.

