गणरायाच्या आगमणासाठी वाद्य वाजविणारी मूषक सेना झाली सज्ज 

भुसावळ : सर्वत्र आज गणरायाचे आगमन होणार आहे. त्यामुळे बाजारात आकर्षक गणेशमूर्ती विक्रीचे स्टॉल लागले आहेत. लाडक्या बाप्पाच्या स्वागतासाठी गृहिणी सरला इखणकर यांनी वाद्य वाजविणाऱ्या मूषकांच्या सुंदर मूर्ती विक्रीसाठी तयार केल्या आहेत. दोन वर्षांपूर्वी हौस म्हणून इखणकर यांनी कागदाचा लगदा व शाडू यांचा एकत्रित वापर करून गणपतीचे वाहन मूषक तयार केला. रंगरंगोटीनंतर मूषक आकर्षक वाटू लागला. त्यानंतर तबला, सनई, बासरी, पेटी, ढोलकी वाजविणारे तसेच नृत्य करणारे लहान लहान मूषक तयार केले. आपल्या परिचितांना या मूर्ती भेट म्हणून द्यायच्या. मात्र, हे वाद्य वाजविणारे मूषक पाहून ते विकत घेण्याची इच्छा काहींनी व्यक्त केली. तेव्हापासून ऑर्डरनुसार ते विक्रीही करतात. नाशिक येथील बहिणीकडून ही कला शिकल्याचे इखणकर सांगतात. बाप्पाच्या खरेदीसाठी लगबग कोरोनाचे संकट असतांना गणरायाच्या आगमणासाठी सर्वच उत्सूक असून तिन-चार दिवसापासून भक्तांची लगबग सुरू झाली आहे. भुसावळ बाजारपेठ परिसरात ही विविध प्रकारच्या आकर्षक गणेश मुर्ती विक्रीसाठी दुकाने सजली आहे. तर नागरिकानी खरेदीसाठी देखील बाजारात गर्दी झाल्याचे शुक्रवारी पाहण्यास मिळाले. संपादन- भूषण श्रीखंडे

