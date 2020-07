खेकडे पकडण्यासाठी गेले...अचानक आला तापीला पूर अन्‌ सुरू झाला थरार

भुसावळ (जळगाव) : शहराजवळील साकेगाव जवळ तापी पात्रात पाणी नसताना खेकडा पकडण्यासाठी गेल्यानंतर अचानक पात्रामध्ये हतनुर धरणातून पाणी सोडल्याने प्रभाव वाढला. नदी पात्राच्या मध्यभागी अडकलेल्या दोन युवकांना साकेगावच्या युवकांनी सिनेस्टाईल दोरीच्या सहाय्याने नदीपात्रातून वाचवून जीवनदान दिले. साकेगाव (ता. भुसावळ) येथील एमआयडीसीच्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या खालील बाजूस तापीनदी पात्रात भुसावळ येथील गजानन मंदिराजवळ वास्तव्यास असणारे जेतरम सिताराम बारेला व हिरालाल प्रेमसिंग बारेला हे दुपारी दीड वाजेच्या सुमारास नेहमीप्रमाणे खेकडे पकडण्यासाठी गेले असता, त्यावेळेस नदीपात्रात गुडघे एवढेच पाणी होते. मात्र सकाळपासून सुरु असलेल्या पावसामुळे हतनुर धरणातून ३६ दरवाजे उघडून पाण्याचा मोठा विसर्ग करण्यात आला. दुपारच्या वेळेस दोन तासानंतर तापीपात्र खळखळून वाहू लागले व अचानक युवकांना अंदाज आला की, ते पाण्यात अडकले. त्यांनी पात्रातील उंच खडकावर जीव वाचवण्यासाठी आश्रय घेतला. साकेगावकर धावले मदतीला

पाणीपातळी वाढत असल्याने ते घाबरलेल्या स्थितीत आरडाओरडा करू लागले. त्याच वेळेस साकेगावचे शेतकरी विजय भोळे यांनी त्यांना बघितले व तातडीने गावातील काही तरुण युवकांना माहिती देऊन सोबत दोर आणले. साकेगावात पोहण्यात तरबेज असलेले मंगल कोळी व देविदास चरहाटे यांनी क्षणाचाही विलंब न करता, युवकांना जवळ जाण्याचा प्रयत्न केला. पट्टीचे पोहणारे मंगल कोळी यांनी दोरीसह पाण्यात घेत मुलांपर्यंत घेऊन मुलांपर्यंत पोहोचले. त्यांना किनाऱ्यावर रोशन, कोळी, भूषण कोळी, मुकेश कोळी, ग्रा. प. सदस्य प्रवीण पवार, जितेंद्र पाटील यांच्यासह ग्रामस्थांनी हिम्मत देत दोरी खडकाला बांधली. बराचवेळ चालला थरार

अगदी सिनेस्टाईल एखाद्या सिनेमाला शोभेल अशा पद्धतीने उंच खडकावर अडकलेल्या युवकांना दोरीच्या सहाय्याने तब्बल ३० फुटापर्यंत हिम्मत देत बाहेर काढले व त्याच दोराचा आधार घेत शेवटी कोळी हेसुद्धा सुरक्षित किनाऱ्यावर आले. तेव्हा सर्व उपस्थितांनी एकच जल्लोष केला व दोन युवकांचा जीव वाचला. याचे समाधान सर्वांच्या चेहऱ्यावर दिसत होते. भेदरलेल्या युवकांना साकेगाव ग्रामस्थांनी आधार देत घरापर्यंत भुसावळला सोडले.

